دوت الخليج يرصد كشف حساب النائبة هدى عمار خلال 120 يوم عمل برلماني

/630288/تحيا-مصر-يرصد-كشف-حساب-النائبة-هدى-عمار-خلال-120-يوم-عمل-برلماني

حازت النائبة هدى عمار على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتعيين في مجلس النواب ضمن 28عضوًا، ورصد دوت الخليج جهود خارقة من النائبة البرلمانية، التي حرصت على استيفاء الأدوار الرقابية والتشريعية والانشغال بقضايا الوطن والمواطن دون كلل أو ملل.

هدى عمار حاصلة على بكالوريوس كلية رياض الأطفال جامعة الإسكندرية، حاصلة على دبلومة المتدربين بالنقابة العامة للعاملين بالتنمية البشرية وتعديل السلوك، وخريجة الدفعة الأولى بالوطن العربى لبرنامج إعداد أخصائى التدخل المبكر لذوى الاحتياجات الخاصة، خريجة الدفعة الأولى لبرنامج إعداد مدربين الأمن القومى المصرى ومواجهة الشائعات بوزارة الشباب والرياضة وأكاديمية ناصر العسكرية العليا 2020.

وهي حاصلة على ماجستير مهنى بأكاديمية السادات للعلوم والإدارة بوزارة التعليم العالى، حاصلة على دورة الاستراتيجية والأمن القومى من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، حاصلة على دورة الأزمات و التفاوض من أكاديمية ناصر العليا، حاصلة على منحة في تنمية المشروعات الصغيرة، وقد شاركت ممثلة عن شباب مصر بورشة العمل الثانية ضمن مشروع إعداد دليل المدن العربية للإدماج الحضارى 2019 بالأردن.

جهود خارقة

8 ديسمبر، في الأسكندرية، تصدرت فعاليات حملة"على راسنا" التي أطلقتها التنسيقية بالتزامن مع أعياد الطفولة، وذلك بحضور العميد حازم بدر نائب قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والمهندس محمد اسماعيل عضو مجلس النواب عن التنسيقية حيث نظمت التنسيقية، احتفالية لتكريم أبناء الشهداء، وذلك بحضور عدد من أبناء الشهداء، وهم نور ورويدة أبناء الشهيد أحمد محمد سالم عباس، وزوجته بسمة صلاح علي، ويحيي وفريدة أبناء الشهيد محمد درويس، وزوجته هالة محمد حسن، وآسر نجل الشهيد أيمن عبدالحميد، وزوجته سلمى مصطفى محمد، ومليكة وتاليا أبناء الشهيد محمود طلعت زيادة، وزوجته بسمة عبد النبي.

21 يناير، واجهت النائبة هدي عمار، وزير الإعلام المستقيل أسامة هيكل، و تطرقت إلى سؤال مهم، حيث طالبت الوزير بسرد جهود الوزارة في تمكين ذوي الهمم في الإعلام المصري؟ وهو الأمر الذي لم يتم تنفيذه حتى الآن، وقالت إن آليات احتواء ذوي الهمم غير واضحة، وهو من واجبات الوزارة التي لم تحرز بها أي نتائج.

7 فبراير، قالت النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمنطقة عزبة الهجانة، رفقة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، تحمل الكثير من الرسائل الهامة والإيجابية، في مقدمتها أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان، في ظل ما يشهده العالم الأجمع، مؤكدة أن تواجد رئيس الجحمهورية بنفسه بمنطقة عشوائية من المفترض أنها غير أمنة، رغم تواجده وسط أهله وسط الشعب المصري الذي استقبله اليوم بشكل أكثر من رائع.

وأضافت «عمار»، خلال مداخلة هاتفية الأحد مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة صدى البلد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، الرسالة الثانية تعتبر موجهة إليهم كشباب ولجميع العاملين بكل القطاعات، حيث تعبر عن أهمية العمل على أرض الواقع، موضحة أن تلك الرسالة تؤكد على أهمية العمل في تحقيق الأهداف وأنه الوسيلة الوحيدة لتحقيق كل ما نحلم به.

وتابعت عضو مجلس النواب: «فنزول الرئيس والوزراء بأنفسهم إلى تلك المناطق، ولا يكتفوا بتكليفات ما ينوبهم»، هذا يحث جميع الشباب والعاملين بكل قطاع، أن يعلموا على أرض الواقع بشكل أكبر من الفترة السابقة، لأن المواطنين من حقهم أن يشعروا بأن المسؤولين متواجدين بجانبهم دائما ويعملون من أجل توفير حياة كريمة لهم بشتى المجالات.

5 مارس قالت النائبة هدى عبد الستار عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية منذ بداية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي تولي للمرأة اهتماما كبيرا، ورأينا بأنفسنا في أكثر من مناسبة حرص الرئيس على تقدير المرأة المصرية باعتبارها هي عصب الأسرة المصرية.

وأضافت "عمار " أن خير مثال على اهتمام الدولة بالمرأة هو مجلس النواب الحالي حيث يوجد 162مقعدا خاص بالمرأة فضلا عن توليها أكثر من حقيبة وزارية وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قدرة المرأة المصرية في الحصول على دورها السياسي والتنفيذي فضلا عن كونها أم وزوجة تتحمل عناء تربية الأولاد.

وأشارت إلى ان اليوم العالمي بالمرأة يأتي هذا العام والمرأة المصرية تحصل على مزيد من المكتسبات على كافة الاصعدة، خاصة أمهاتنا واخواتنا في يرنامج تكافل وكرامة، مؤكدة أنها ستعمل من خلال البرلمان على جلب المزيد من المكتسبات للمرأة.

ووجهت عمار التحية لكل أم مصرية وزوجة عاملة وتبيني لمستقبل بلدها أسرتها، كما توجهت بتحية خاصة إلى زوجات وأمهات شهداء الوطن الذين راحوا من أجل أن تبقى مصر، واختتمت: "اهتمامنا كمركز أبحاث ودراسات في التنسيقية بقضايا المرأة، وأنها على راس أولوياتها كنائبه معينه، امرأة من الشباب".

صولات وجولات

7 فبراير قامت النائبة هدى عبدالستار عمار، عضو البرلمان عن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بجولة مفاجئة على عدد من صوامع تخزين الغلال ودور المغتربات، وذلك في إطار الدور الرقابي الذي تقوم به باعتبارها عضوًا في لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان.

وشملت الجولات صوامع مريوط والصباحية، حيث تأكدت من سير العمل بتلك الأماكن، ولاحظت وجود بعض القصور في صومعة الصباحية وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.

كما شملت الجولة المرور على عدد من دور المغتربات بالإسكندرية، منها دار مغتربات نور الإسلام وجمعية مصطفى كامل الخيرية ودار مغتربات الحرية.

وقالت النائبة هدى عمار إن هذه الجولات تأتي في إطار الدور الرقابي لها كنائبة عن الشعب، مؤكدة استمرار تلك الجولات المفاجئة للتأكد من سير العمل بتلك المناطق وتقديم الخدمات بشكل جيد للمستفيدين من تلك الخدمات.

7 فبراير، قالت النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، لمنطقة عزبة الهجانة، رفقة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، تحمل الكثير من الرسائل الهامة والإيجابية، في مقدمتها أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان، في ظل ما يشهده العالم الأجمع، مؤكدة أن تواجد رئيس الجحمهورية بنفسه بمنطقة عشوائية من المفترض أنها غير أمنة، رغم تواجده وسط أهله وسط الشعب المصري الذي استقبله اليوم بشكل أكثر من رائع.

أضافت «عمار»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة صدى البلد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، الرسالة الثانية تعتبر موجهة إليهم كشباب ولجميع العاملين بكل القطاعات، حيث تعبر عن أهمية العمل على أرض الواقع، موضحة أن تلك الرسالة تؤكد على أهمية العمل في تحقيق الأهداف وأنه الوسيلة الوحيدة لتحقيق كل ما نحلم به.

وتابعت عضو مجلس النواب: «فنزول الرئيس والوزراء بأنفسهم إلى تلك المناطق، ولا يكتفوا بتكليفات ما ينوبهم»، هذا يحث جميع الشباب والعاملين بكل قطاع، أن يعلموا على أرض الواقع بشكل أكبر من الفترة السابقة، لأن المواطنين من حقهم أن يشعروا بأن المسؤولين متواجدين بجانبهم دائما ويعملون من أجل توفير حياة كريمة لهم بشتى المجالات.

وأشارت إلى أنهم كاعضاء مجلس نواب وكاعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، يحملون على عاتقهم مهام كبيرة، في الفترة القادمة، حتى يبدأ المواطن أن يلمس التشريعات والقوانين التي تخدم مصالحه على أرض الواقع، وكذلك يلمس دور البرلمان الحالي في مراقبة جميع المسؤلين ما نفذ على مستوى خطط أعمالهم التي من المفترض أنها تصب في النهاية في مصلحة المواطن بغرض توفير حياة كريمة له.

8 فبراير، أكدت النائبة هدى عمار عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب، أن الدكتورة هالة السعيد ويزرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كانت اليوم متواجدة بالبرلمان وكشفت بشكل كبير عن مواجهة الدولة المصرية لجائحة كورونا وتحقيق نمو اقتصادي جيد خلال تلك الفترة الصعبة.

وأضافت أن وزيرة التخطيط تحدثت وكشفت عن دور الوزارة في ملف الصحة والتعليم وعن التطوير الذي قامت به في هذا الملف.

وتابعت عضو مجلس النواب أن وزيرة التخطيط قد كشفت أيضا عن دور الوزارة في التخطيط للمبادرات الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج تحقيق التنمية المتستدامة 2030.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الوزارة أطلقت مشروع بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري، وتم تصميم العديد من البرامج التدريبية، تشمل برامج تدريبية تستهدف الداخلين الجُدُد والقيادات الوسطى والقيادات العليا، علاوة على برامج مُتخصّصة للعاملين بالوحدات الإدارية الـمُستحدثة.

8 مارس، أكدت النائبة هدى عمار، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حظت باهتمام غير مسبوق وشريك حقيقي في التنمية، وأضافت في مداخلة هاتفية على فضائية اكسترا نيوز، حينها، ان الرئيس يحرص دائما على تكريم المرأة باعتبارها عصب الاسرة المصرية، ويتم ذلك على ارض الواقع من خلال تقليدها المناصب المهمة وتمكينها بشكل فعال في مجالات مختلفة، كما تابعت ان المرأة المعيلة حصلت على مكتسبات من خلال برنامج تكافل وكرامة والبرلمان يعمل على زيادة هذه المكتسبات.

25 إبريل قالت النائبة هدى عمار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مبادرة حياة كريمة كانت فكرة شبابية أطلقها شباب البرنامج الرئاسي وتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أن المبادرة تقدم ملحمة في محاولة رفع وعي المواطن المصري.

جاء ذلك خلال أولى فعاليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحوارية خلال شهر رمضان كريم، والتي أدارتها النائبة أميرة عادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب لأحزاب والسياسيين.

وعن الدور الذي يلعبه مجلس النواب لدعم مثل تلك المبادرات، قالت النائبة هدى عمار إن مجلس النواب له دور كبير في دعم مبادرة حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتغيير أقاليم مصر، موضحة أن البرلمان يتكامل مع الحكومة في تحقيق رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت أن مجلس النواب، يبحث في الأساس عن تحسين حياة المواطن المصري بشكل عام، والأكثر احتياجاً بشكل خاص وهذا يتحقق عن طريق إلمام النواب بمشاكل المواطنين.

الانتصار للمرأة

8 مارس، كتبت مقالا نموذجيا للرأي في الأهرام، ورد فيه: مما لا شك فيه، أن المرأة هي عصب الأسرة وعمود خيمتها الرئيسي، فلعبت أدوارًا مهمة في تاريخ مصر ولا زالت تجسد بتضحياتها أبرز صور العطاء الإنساني.

ربما تكون فطرتها التي خلقها الله بها هي السبب في ذلك، ولكن المؤكد أن المرأة المصرية لها دور مهم في بناء الدولة الحديثة بشكل لا لبس فيه.

فالمرأة هي الأم المصرية التي تربي الأجيال وهي الزميلة في العمل وشريكة الحياة للرجل يدها بيده كي تحافظ على بنيان أسرتها أمام التحديات التي تواجههم.

إن الدولة المصرية منذ بداية عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وهي تولي للمرأة اهتمامًا كبيرًا، ورأينا بأنفسنا في أكثر من مناسبة حرص الرئيس على تقدير المرأة المصرية باعتبارها هي عصب الأسرة المصرية.

وأظن أن خير مثال على اهتمام الدولة بالمرأة هو مجلس النواب الحالي؛ حيث يوجد 162 مقعدًا خاصًا بالمرأة فضلا عن توليها أكثر من حقيبة وزارية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قدرة المرأة المصرية في الحصول على دورها السياسي والتنفيذي فضلا عن كونها أمًا وزوجة تتحمل عناء تربية الأولاد.

اليوم العالمي للمرأة يأتي هذا العام والمرأة المصرية تحصل على مزيد من المكتسبات على كافة الأصعدة خاصة أمهاتنا وأخواتنا في برنامج تكافل وكرامة.

وقامت الدولة بتدشين الكثير من المبادرات التي تهدف في الأساس إلى الحفاظ على المرأة منها برنامج "مستورة" ومبادرة "دعم صحة المرأة المصرية" التي تهدف للكشف على السيدات، وكذلك حملة "السكة أمان" التي تهدف للقضاء على ظاهرة للتحرش.

ولا يمكننا حين نتحدث عن اليوم العالمي للمرأة أن نغفل دور المرأة المعيلة، فتحية لها وتحية لكل أم مصرية وزوجة عاملة تبني لمستقبل بلدها وأسرتها، وتحية إلى زوجات وأمهات شهداء الوطن الذين راحوا من أجل أن تبقى مصر.

28 إبريل، قالت النائبة هدى عمار، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن مبادرة حياة كريمة تقدم ملحمة في محاولة رفع وعي المواطن المصري، موضحة أن مجلس النواب له دور كبير في دعم المبادرة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتغيير وجه أقاليم مصر، كما أن البرلمان يتكامل مع الحكومة في تحقيق رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت أن مجلس النواب، يبحث في الأساس عن تحسين حياة المواطن المصري، بشكل عام، والأكثر احتياجاً بشكل خاص، وهذا يتحقق عن طريق إلمام النواب بمشاكل المواطنين وهذه الفئات للتعبير عنها تحت قبة مجلس النواب، وعرضها على الحكومة، ومتابعة تنفيذها.

وتابعت أن المواطن وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي مستحق لهذه الخدمات التي تقدمها مبادرة حياة كريمة، ولذلك لابد أن تصل له هذه الخدمات حتى باب منزله.