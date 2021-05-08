/630289/خزينة-نادى-الزمالك-تحصل-علي-100-ألف-دولار-قيمة-إعارة-محمد-أوناجم

حصل نادي الزمالك علي 100 ألف دولار، قيمة إعارة محمد أوناجم صانع ألعاب الفريق، لصفوف نادي الوداد البيضاوي المغربي، خلال الميركاتو الشتوي الأخيرة.

وأعلن نادي الزمالك إعارة المغربي محمد أوناجم إلى نادي الوداد البيضاوي المغربي، مقابل 100 ألف دولار، بخلاف تنازل اللاعب عن 50% من مستحقاته لدى الزمالك.

وجاءت إعارة أوناجم لصفوف الوداد، بعدما أنهى مسئولو نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع التونسي سيف الجزيري، مهاجم المقاولون، على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور حتى نهاية الموسم الحالي بنية البيع النهائي بعد نهاية الموسم الحالي، لذا كان يجب رحيل لاعب أفريقي لإخلاء مكان بالقائمة البيضاء لقيد الجزيري.

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ويستعد الزمالك لمباراتة المقبلة يوم الإثنين أمام غريمه التقليدي الأهلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدوري الثاني من بطولة الدوري الممتاز، وتقام المباراة علي ملعب القاهر الدولي.

قدم جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لنادي الزمالك شكوي للفيفا ضد القلعة البيضاء، حيث تلقي النادي خطاب رسمي مطالب، فيما طالب فيها الحصول علي كامل عقدة ومستحقاتة المتأخرة التي لم يتم سدادسها حتي الأن، ولكن الفارس الأبيض يرفض دفع المبلغ كالملً والذي بقيمة 1.5 مليون دولار.

فيما ينوي الزمالك التواصل مع جايمي باتشيكو ودياً تفادي أي خلافاتا، ممثلا في شريف فاروق محامي المدرب البرتغالي، وجواو فيرنانديش محاميه البرتغالي، لحل المشكلة.

وفي وقت سابق كان الزمالك قد قرر إقالة باتشيكو من تدريب الفريق يوم 11 مارس الماضي بعد مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، وأعاد باتريس كارتيرون لتولي المهمة.

ويتصدر نادي الزمالك مسابقة الدوري المصري برصيد 44 نقطة محتلاً صدارة جدول ترتيب الدوري فيما يأتي الاهلي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة علماً بأنه لعب مباراتين أقل من غريمه الزمالك .

القنوات الناقلة

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