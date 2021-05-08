/630290/لبحث-ملف-سد-النهضة-الرئيس-الكنغولي-فى-السودان

بدأ الرئيس الكنغولي فيليكس تشيسكيدي، ورئيس الاتحاد الافريقي، رحلتة المكوكية، بزيارة السودان لبحث ملف سد النهضة، والوصول إلى حل يتفق مع الدول الثلاث حول الملء الثاني لسد النهضة، والحفاظ على الأمن المائي للدول الثلاث.

مساعى كنغولية لحل أزمة سد النهضة

وقالت المصادر، إن الرئيس الكنغولي، فيليكس تشيسكيدي، يلتقي اليوم السبت، مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، للحديث حول تطورات الملف الشائك، ومساعي الاتحاد الإفريقي لإيجاد حل يرضي البلدان الثلاثة المعنية بالسد.

زيارة مكوكية لرئيس الكونغو

ومن جانبها قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدى، بعمل جولة مماثلة التقت خلالها برئيس الكونغو الديمقراطية، في إطار دعم التحركات الدبلوماسية لعرض الرؤي المشتركة وبحث سبل التعاون فى حل أزمة سد النهضة ، مع اقتراب موعد الملء الثاني لخزان السد، المقرر في يوليو وأغسطس المقبلين، وكان الرئيس الكنغولي قد وعد وزيرة الخارجية السودانية بزيارة إلى الدول الثلاث المتنازعة حول السد.

كما يجرى الرئيس الكنغولي فيليكس شيسيكيدي عدد من المباحثات بتنسيق مع الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي،بهدف معالجة المسائل الخلافية بين الدول الثلاث أطراف الأزمة والعمل على حلها قبل بدء الملء الثاني .

وقبل أيام أصدرت الخارجية السودانية بيانا، تشير فيه إلى تعنت الجانب الإثيوبي في المفاوضات، فيما قال السيسي قبل أسابيع إن المساس بحصة مصر من مياه النيل "خط أحمر"، محذرا من "عدم استقرار بالمنطقة لا يتحمله أحد".

وأكدت إثيوبيا مرارا أنها تنوي إجراء الملء الثاني للسد في موعده المقرر، وهو ما يثير مخاوف مصر والسودان من تراجع حصتهما من المياه.

وقبل أيام أشار بيان للخارجية السودانية إلى تعنت الجانب الإثيوبي في المفاوضات، فيما قال السيسي قبل أسابيع إن المساس بحصة مصر من مياه النيل "خط أحمر"، محذرا من "عدم استقرار بالمنطقة لا يتحمله أحد".

وبعد رحلة الخرطوم، يتوجه تشيسيكيدي إلى القاهرة، السبت، حيث يجري مباحثات مع نظيره المصرى عبد الفتاح السيسي، وتأتى جولة الرئيس الكونغولي في إطار رعاية بلاده لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، كرئيسة للاتحاد الإفريقي حاليا.

والتقى تشيسيكيدي قبل أيام وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي زار كينشاسا، في إطار جولة إفريقية قام بها في عدد من الدول الأعضاء في هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي،وخلال الزيارة، سلم شكري رسائل من السيسي لقادة الدول الـ7، تضمنت الموقف المصري من مفاوضات سد النهضة المتعثرة.

وقبل أيام لفت بيان للخارجية السودانية إلى تعنت الجانب الإثيوبي في المفاوضات، فيما قال السيسي قبل أسابيع إن المساس بحصة مصر من مياه النيل "خط أحمر"، محذرا من "عدم استقرار بالمنطقة لا يتحمله أحد".