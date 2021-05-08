الزمالك لـ «دوت الخليج»: لدينا أزمة مالية وخاطبنا برزنتيشن من أجل الحل

/630291/الزمالك-لـ-تحيا-مصر-لدينا-أزمة-مالية-وخاطبنا-برزنتيشن-من-أجل-الحل

يعيش نادي الزمالك خلال الفترة الحالية في أزمة صعبة بسبب عدم وجود أموال كافية من أجل سداد مرتبات اللاعبين والعمال بالنادي، وهو الأمر الذي يشغل بال إهتمام اللجنة الثلاثية برئاسة المستشار عماد عبد العزيز.

وأضاف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك لموقع دوت الخليج، أن الفريق لديه 10 مليون جنية مستحقات متأخرة لدي شركة برزنتيشن، وتواصلوا مع الشركة خلال الساعات الماضية من أجل الوصول إلى حل لتسديد المستحقات المتأخرة داخل النادي.

وأكمل المصدر: "اللجنة الثلاثية طلبت من شركة برزنتيشن الحصول على مبلغ 5 مليون جنية نقدا، وتسديد باقي المستحقات على أوقات متفرقة خلال الفترة القادمة".

وتابع: "مسئولي شركة برزنتيشن لم يردوا حتى الأن على إدارة الزمالك، وستتواصل إدارة الفريق مرة آخرى خلال الفترة القادمة حال عدم الرد، من أجل الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف".

واختتم المصدر: "نعلم تمام أن الجميع يعاني بسبب المستحقات، ولكننا أمام أمر صعب، خاصة أن أيام العيد قادمة، ويريد الجميع الحصول على مستحقاتة المتأخرة خاصة اللاعبين، ويريدوا تحفيزهم قبل مباراة الأهلي الهامة في بطولة الدوري مساء الأثنين القادم".

باتشيكو يشكو الزمالك «للفيفا».. والنادي يتلقي خطاب رسمي

قدم جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لنادي الزمالك شكوي للفيفا ضد القلعة البيضاء، حيث تلقي النادي خطاب رسمي مطالب، فيما طالب فيها الحصول علي كامل عقدة ومستحقاتة المتأخرة التي لم يتم سدادسها حتي الأن، ولكن الفارس الأبيض يرفض دفع المبلغ كالملً والذي بقيمة 1.5 مليون دولار.

فيما ينوي الزمالك التواصل مع جايمي باتشيكو ودياً تفادي أي خلافاتا، ممثلا في شريف فاروق محامي المدرب البرتغالي، وجواو فيرنانديش محاميه البرتغالي، لحل المشكلة.

وفي وقت سابق كان الزمالك قد قرر إقالة باتشيكو من تدريب الفريق يوم 11 مارس الماضي بعد مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، وأعاد باتريس كارتيرون لتولي المهمة.

الزمالك وبرزنتيشن

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق سموحة والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الفارس الأبيض.

ويستعد الزمالك لمباراتة المقبلة يوم الإثنين أمام غريمه التقليدي الأهلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدوري الثاني من بطولة الدوري الممتاز، وتقام المباراة علي ملعب القاهر الدولي.