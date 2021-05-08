/630292/بوتين-لقاح-سبوتنيك-الجديد-مثل-الكلاشنكوف

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بلقاح "سبوتنيك" الجديد الذى تم استخدامه مؤخرًا، مؤكدًا على أنه يمكن الاعتماد عليه مثل سلاح "الكلاشنكوف".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر بالفيديو الخميس مع نائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا، أن اللقاح الروسي، "يمكن الاعتماد عليه مثل بنادق كلاشينكوف".

لقاح سبوتنيك الروسي

هذا وكانت وزارة الصحة الروسية، قد اعتمدت فى وقت لاحق نسخة أحادية الجرعة من لقاح سبوتنيك أُطلق عليها سبوتنيك لايت.

ويعمل لقاح سبوتنيك «في» بطريقة مشابهة لتلك التي طورتها أوكسفورد أسترازينيكا وجونسون آند جونسون، حيث يستخدم فيروسًا من النوع البارد الذي تم تصميمه ليكون غير ضار كحامل يقوم بإيصال جزء صغير من فيروس كورونا إلى الجسم.

يوفر مستويات عالية من الحماية

فى البداية تعرض لقاح «سبوتنيك v» الجديد لحالات من التشكيك، وذلك عندما حصل على موافقة تنظيمية، لكنه سرعان م أظهر مستويات عالية من التقدم والجودة لمضادة فيروس كورونا المستجد.

كما تم ترخيص سبوتنيك لايت، وهو لقاح سبوتينك في ذو الجرعة الواحدة حيث يحصل المتلقون على حقنة واحدة فقط، رسميا في روسيا يوم الخميس. وقال مصنعو سبوتنيك لايت في بيان صحفي إن لقاح الجرعة الواحدة أظهر فاعلية بنسبة 79.4 في المئة خلال حملة التلقيح في أنحاء البلاد.

وقال البيان: "تسمح نسخة الجرعة الواحدة من اللقاح بتحصين عدد أكبر من الناس في إطار زمني أقصر مما يعزز مكافحة الوباء خلال المرحلة الصعبة".

ويأتي الترخيص لسبوتنيك لايت وسط خلاف دولي مستمر حول ما إذا كان ينبغي التنازل عن براءات الاختراع على تكنولوجيا اللقاح لتعزيز الإنتاج.