هل يعود باتشيكو لقيادة الزمالك بدلاً من كارتيرون بعد القمة المصرية.. تفاصيل

/630293/هل-يعود-باتشيكو-لقيادة-الزمالك-بدلا-من-كارتيرون-بعد-القمة-المصرية-تفاصيل

يستعدنادي الزمالك لمباراته المقبلة أمام غريمة التقليدي الأهلي يوم الأثنين والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدوري الثاني من بطولة الدوري الممتاز، وتقام المباراة علي ملعب القاهر الدولي.

يأمل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك الفوز علي الأهلي تعويضاً للمباراة الأولي والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر علي الفارس الأبيض، بينما يشعر المدير الفني بقلق والحيرة، وذلك بسبب في حال خسارة الزمالك امام الاهلي من الممكن رحيل الفرنسي عن القلعة البيضاء، فيما لم يقدم المطلوب حتي ذلك الوقت برغم من أن الفريق يقدم مستوي ثابت في مسابقة الدوري الممتاز حيث متصدر ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها الفريق، ولكن مباراة القمة تعتبر بطولة خاصة حيث يسعي الفريقين حسم اللقاء والخروج بثلاث نقاط.

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ومن ناحية اخري من الممكن عقب رحيل كارتيرون، يعودجايمي باتشيكو المدير الفني السابق لنادي الزمالك، وذلك بعد أن قدم شكوي للفيفا ضد القلعة البيضاء، حيث تلقي النادي خطاب رسمي مطالب، فيما طالب فيها الحصول علي كامل عقدة ومستحقاتة المتأخرة التي لم يتم سدادسها حتي الأن، ولكن الفارس الأبيض يرفض دفع المبلغ المالي والذي بقيمة 1.5 مليون دولار، بينما في حالة ذلك ينتهي الأتفاق علي عودة البرتغالي لتولي قيادة الفارس الأبيض ولحل هذه الأزمة بين الطرفين.

موعد مباراة القمة

ويبحث جمهور الفريقين الأهلي والزمالك عن موعد مباراة القمة بين القطبين والقنوات الناقلة للمباراة وتشكيل الفريقين المتوقع خلال المواجهة الهامة . وتعتبر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك إحدى أهم مباريات القمة فى المنطقة العربية وفي أفريقيا.

ترتيب الدوري

ويتصدر نادي الزمالك مسابقة الدوري المصري برصيد 44 نقطة محتلاً صدارة جدول ترتيب الدوري فيما يأتي الاهلي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة علماً بأنه لعب مباراتين أقل من غريمه الزمالك .

القنوات الناقلة

تنقل المباراة على شبكة قنوات أون سبورت المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت On Time Sport HD على الهواء مباشرة.

وتنقل المباراة قناة أون تايم سبورت بشكل حصري ON TIME SPORT1.