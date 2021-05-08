فرج عامر: احذر«اذا سكتنا علي الباطل ولم نحاسب الحكام الذين يخطئون خطأ يراة الجميع »

/630294/فرج-عامر-احذراذا-سكتنا-علي-الباطل-ولم-نحاسب-الحكام-الذين-يخطئون-خطأ-يراة-الجميع

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابة الشخصي” فيس بوك”، موضحاً ان حديثة عقب نهاية اللقاءء الذي جمع بين الفريق الأزلرق والزمالك والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الفارس الأبيض ليس موجهاً للقلعة البيضاء انما لحكم المباراة.

وكتب فرج عامر عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”اشكر حضرتك ولكن الزمالك ليس هو المقصود المقصود الحكم محمد الحنفي ولجنة الحكام والزمالك ممكن يغلبنا وغلبنا قبل كدة من غير تدخل محمد الحنفي ولكن احذر اذا سكتنا علي الباطل ولم نحاسب الحكام الذين يخطئون خطأ يراة الجميع بهذا الشكل فيوما ما سوف ندفع جميعا الثمن”.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق سموحة والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الفارس الأبيض.

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ويستعد الزمالك لمباراتة المقبلة يوم الإثنين أمام غريمه التقليدي الأهلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدوري الثاني من بطولة الدوري الممتاز، وتقام المباراة علي ملعب القاهر الدولي.

قدم جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لنادي الزمالك شكوي للفيفا ضد القلعة البيضاء، حيث تلقي النادي خطاب رسمي مطالب، فيما طالب فيها الحصول علي كامل عقدة ومستحقاتة المتأخرة التي لم يتم سدادسها حتي الأن، ولكن الفارس الأبيض يرفض دفع المبلغ كالملً والذي بقيمة 1.5 مليون دولار.

فيما ينوي الزمالك التواصل مع جايمي باتشيكو ودياً تفادي أي خلافاتا، ممثلا في شريف فاروق محامي المدرب البرتغالي، وجواو فيرنانديش محاميه البرتغالي، لحل المشكلة.

وفي وقت سابق كان الزمالك قد قرر إقالة باتشيكو من تدريب الفريق يوم 11 مارس الماضي بعد مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، وأعاد باتريس كارتيرون لتولي المهمة.

ويتصدر نادي الزمالك مسابقة الدوري المصري برصيد 44 نقطة محتلاً صدارة جدول ترتيب الدوري فيما يأتي الاهلي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة علماً بأنه لعب مباراتين أقل من غريمه الزمالك .

تنقل المباراة على شبكة قنوات أون سبورت المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت On Time Sport HD على الهواء مباشرة.

وتنقل المباراة قناة أون تايم سبورت بشكل حصري ON TIME SPORT1.