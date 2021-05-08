/630295/توصيات-الصحة-أثناء-وبعد-تلقي-لقاح-كورونا

تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي رسالة نصية شملت عددا من التحذيرات لمتلقي لقاح فيروس كورونا، حيث نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بعد تواصله مع وزارة الصحة والسكان،مُؤكدةً أنه لا صحة للرسالة النصية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتضمن توصيات لمتلقي لقاح كورونا.

وشددت وزارة الصجة والسكان على أن جميع المعلومات الواردة بالرسالة غير صحيحة وغير دقيقة،لافتة إلى إتاحة كافة المعلومات حول اللقاح وفائدته، وكذلك أماكن الحصول عليه من خلال الموقع الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة لتسجيل الراغبين في الحصول عليه، مؤكدةً أنه يتم تقديم كافة الإرشادات وتوفير رعاية طبية للمواطنين على أعلى مستوي خلال عملية التطعيم وبعدها.

كما ان هناك عددالإرشادات والاجراءات الاحترازية الوقائية الواجب تطبيقها قبل وبعد تلقي اللقاح، وتتمثل إرشادات ما قبل تلقي اللقاح في ضرورة إخبار الطبيب المختص عند ظهور اي أعراض مرضية قبل أخذ اللقاح، وكذلك إخباره إذا كان المريض لديه تاريخ مرضي، وما إذا كان يعاني من أمراض مزمنة ومدى التحكم به والخطة العلاجية، فضلاً عن ضرورة إخبار الطبيب إذا كان متلقي اللقاح يعاني من أي آثار جانبية أو حساسية من أي نوع من اللقاحات المستخدمة للفيروس.

وأشارت وزارة الصحة إلى ضرورة أخذ الجرعتين من نفس اللقاح، فضلا عن ضرورة استمرار اتباع الاجراءات الاحترازية بعد تلقي اللقاح، بالإضافة إلى تبني نمط حياة صحي والابتعاد عن القلق والتوتر لتعزيز المناعة، مع مراقبة ظهور أي أعراض جانبية قد تحدث.

وناشدت وسائل الإعلام المختلفة ومستخخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار وتدوالها، وضرورة التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم (25354150 /02).