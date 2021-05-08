/630296/أين-منظمات-العالم-من-حقوق-سكان-حي-الشيخ-جراح-عربية-النواب-ترفض-الممارسات-العنصرية-للاحتلال-الإسرائيلي-في -القدس-المحتلة

أكدت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب في جمهورية مصر العربية في بيان صحفي -اليوم- رفضها الكامل للممارسات العنصرية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة ضد المواطنين المدنيين العزل .

عربية النواب والاحتلال الإسرائيلي

و تدعو اللجنة جميع المؤسسات البرلمانية الغربية و الدولية إلى مطالبة حكوماتها بإدانة مثل تلك الممارسات التي تعتبر بمثابة جرائم حرب.

كما تعلن لجنة الشؤون العربية تضامنها التام مع سكان حي الشيخ جراح و مع جميع أهالي القدس المحتلة في مطالبهم العادلة في مواجهة الهجمة الشرسة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي .

وتتطلع اللجنة لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بإدانة تلك الممارسات غير المشروعة والمنافية لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والدعوة إلى إيقافها فورا ، تطبيقا لدور المجلس في حفظ السلم والأمن الدوليين .

مجلس النواب وحقوق حي الشيخ جراح

وتناشد لجنة لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري جميع منظمات حقوق الإنسان الدفاع عن حقوق سكان حي الشيخ جراح وجميع سكان القدس المحتلة في الحياة وفي السكن الآمن إلى أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية ولمدينة القدس .