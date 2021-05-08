/630298/خاص-زيزو-يطلب-مبلغ-خرافي-من-أجل-التجديد-للزمالك-ويشترط-هذا-الرقم

مازالت الأزمات مستمرة بين أحمد سيد زيزو جناج نادي الزمالك مع إدارة النادي، ويرفض اللاعب توقيع العقود الجديدة إلا قبل الوصول للحلول الأفضل له خلال المفاوضات.

وأضاف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، أن زيزو طلب الحصول على مبلغ 20 مليون جنية في الموسم الواحد من أجل الموافقة على تجديد تعاقدة مع الفريق خلال الفترة القادمة.

وتابع: "اللاعب طلب أن يكون ضمن الفئة الأولى داخل الفريق حيث يرى أنه ليس أقل من أي لاعب موجود بالفريق حاليا، وأن الجميع يعلم المتوى الذي يقدمة جديا".

وأردف: "اللاعب قال أن سوء المستوى الذي يلازمة خلال الفترة الأخيرة بسبب أزمة تجديد تعاقدة مع الفريق، وأنه يركز دائما على التعديلات وليس هناك أي تركيز داخل أرض الملعب".

وأكمل: "المبلغ المطلوب من اللاعب من الصعب أن يحدث نهائيا، وإذا أراد اللاعب الحصول على هذا المبلغ لابد أن يعود لمستوى الموسم الماضي والقبات عليه قبل الحديث في هذا الأمر".

أحمد سيد زيزو

واختتم المصدر: "لم يحصل أي تواصل مع أي فريق خليجي مع إدارة الفريق من أجل الحصول على خدمات اللاعب، وكل الأخبار هي إجتهادات إعلامية فقط للضغط على إدارة الزمالك".

الزمالك لـ «دوت الخليج»: لدينا أزمة مالية وخاطبنا برزنتيشن من أجل الحل

يعيش نادي الزمالك خلال الفترة الحالية في أزمة صعبة بسبب عدم وجود أموال كافية من أجل سداد مرتبات اللاعبين والعمال بالنادي، وهو الأمر الذي يشغل بال إهتمام اللجنة الثلاثية برئاسة المستشار عماد عبد العزيز.

وأضاف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك لموقع دوت الخليج، أن الفريق لديه 10 مليون جنية مستحقات متأخرة لدي شركة برزنتيشن، وتواصلوا مع الشركة خلال الساعات الماضية من أجل الوصول إلى حل لتسديد المستحقات المتأخرة داخل النادي.

وأكمل المصدر: "اللجنة الثلاثية طلبت من شركة برزنتيشن الحصول على مبلغ 5 مليون جنية نقدا، وتسديد باقي المستحقات على أوقات متفرقة خلال الفترة القادمة".

وتابع: "مسئولي شركة برزنتيشن لم يردوا حتى الأن على إدارة الزمالك، وستتواصل إدارة الفريق مرة آخرى خلال الفترة القادمة حال عدم الرد، من أجل الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف".

واختتم المصدر: "نعلم تمام أن الجميع يعاني بسبب المستحقات، ولكننا أمام أمر صعب، خاصة أن أيام العيد قادمة، ويريد الجميع الحصول على مستحقاتة المتأخرة خاصة اللاعبين، ويريدوا تحفيزهم قبل مباراة الأهلي الهامة في بطولة الدوري مساء الأثنين القادم".