جدة - نرمين السيد - أقامت الجمعية المصرية للمواطنة "إحنا مصر" حفل الإفطار السنوى، يوم الأربعاء الماضى، بحضور الدكتور شريف والى، رئيس مجلس أمناء الجمعية، وأحمد الفاتح، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومحمد عقل، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمد على حسن، أمين الصندوق وعضو مجلس إدارة الجمعية والعديد من أعضاء الجمعية.





وعلى هامش الإفطار، تم تكريم شريف الجابرى، لانتخابه وكيلًا للجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، والدكتور محمود عبده حسين، لانتخابه رئيسًا للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والمستشار محمد عبد الحكم، لتعيينه وكيل عام أول للنيابة الإدارية. وتم اختيار كلا من العضو أحمد نجم، وصالح جابر، شخصية للعام، للمشاركة الفعالة فى أنشطة الجمعية لعام 2020. كما تم توقيع برتوكول تعاون مع مؤسسة "ازرع شجرة" برئاسة نبيل محروس، ومؤسسة القادة للتدريب، برئاسة سيد مصلحى. فيما تم الاحتفال بعيد ميلاد أحمد صبحى، عضو مجلس الإدارة، والاحتفال بزواج أيمن عدلى، المستشار الإعلامى للجمعية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. إحنا مصر توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ازرع شجرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.