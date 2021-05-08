السكة الحديد: وقف غير المنضبطين ومتعاطى المخدرات وتخفيض رواتبهم 

جدة - نرمين السيد - وصرح مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، بأن الإجراءات الانضباطية المتخذة تشمل وقف غير المنضبطين من العاملين فى هيئة السكة الحديد وخصوصا طوائف تشغيل القطارات ومتعاطى المخدرات، وتخفيض أجرهم الأساسى للنصف.

وأشار فى تصريحات صحفية، إلى تطبيق تعليمات وبنود لائحة سلامة تشغيل القطارات بشكل يومى منضبط لضمان سلامة المسافرين، بالإضافة إلى تسريع وتيرة العمل بنظام تحديث الإشارات بمختلف الخطوط لتقليل أخطاء العنصر البشرى المشغل لمنظومة عمل القطارات، واستبداله بنظام إلكترونى حديث على الطراز العالمى.

وأضاف رئيس السكة الحديد، أن الهيئة تنظم بشكل دورى دورات تدريبية لقائدى القطارات والعاملين بالوظائف الحرجة للتدريب على تخطى الحوادث وزيادة عوامل الأمان والسلامة فى أثناء سير القطارات تحقيقا لسلامة الركاب.