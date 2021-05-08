أسامة الأزهرى ينعى الشيخ عبد الحافظ الفقى: شمس من شموس الأزهر قد انطفأت

جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، العلامة المعمر الشيخ عبد الحافظ الفقى، من بقية الجيل القديم، والطراز الأزهرى الأصيل، شيخ معهد دمنهور الأزهرى سابقا، وهو عم المفكر الكبير الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية.





وقال الأزهرى فى بيان له تحت عنوان: "شمس قد انطفأت من شموس الأزهر الشريف.. عزاء للأزهر الشريف والأزهريين عمومًا، وللدكتور مصطفى الفقى خصوصا"، مشيرًا إلى أنه يوم الثلاثاء الماضى 22 من شهر رمضان المعظم 1442 هجريا، 4 مايو سنة 2021 ميلادى، وعن عمر أتم 97 سنة بالتمام والكمال، توفى العلامة الجليل المعمر الشيخ عبد الحافظ الفقي، شيخ معهد دمنهور الأزهرى سابقا، ومن بقية الجيل القديم، والطراز الأزهرى الأصيل، وهو عم المفكر الكبير الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية.

وأوضح الأزهرى، أن الأستاذ الشيخ عبد الحافظ الفقى ولد سنة 1924م، وحفظ القرآن الكريم، والتحق بمعهد الإسكندرية الأزهرى، وتتلمذ لكبار علمائه فى ذلك الجيل، ومنهم الأستاذ الكبير الشيخ عبد العزيز بلال، ثم أتم دراسته فى الأزهر الشريف حتى نال العالمية سنة 1954م، واستلم براءة شهادة العالمية من قصر عابدين، ثم قام بالتدريس فى معهد أسيوط الأزهرى وفى عدة معاهد أزهرية، ثم ابتعث ضمن بعثة الأزهر إلى الجزائر فى قسنطينة، حتى عاد إلى معهد دمنهور، ولم يزل يترقى حتى تولى منصب شيخ معهد دمنهور الأزهرى، وقضى عمره فى التعليم وتخريج الأجيال، وظلت علومه حاضرة فى ذهنه الى أن لقيته منذ أربع سنوات وهو فوق التسعين.

وأضاف: أثناء تأليفى لموسوعة (جمهرة أعلام الأزهر الشريف) ألححت على الدكتور مصطفى الفقى أن يتكرم بترتيب زيارة إلى عمه الشيخ عبد الحافظ، ووصل هذا إلى علم فضيلة العلامة الجليل الأستاذ الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، فاستحضر ذكريات دراسته فى معهد دمنهور أيام أن كان الشيخ عبد الحافظ الفقى شيخا للمعهد، وطلب فضيلة المفتى أن أتشرف بزيارته فى بيته فى دمنهور ثم نذهب سويا لزيارة الأستاذ العالم الجليل الشيخ عبد الحافظ".

وأكمل: "تمت الزيارة، واحتفى بنا السادة الكرام هناك حفاوة بالغة، وكانت ساعات ممتعة، ونحن نتحلق حول هذا العالم الأزهرى الذى قارب عمره قرنا من الزمان، ونحن نسمع منه بذهنه الحاضر وعلمه الجم أخبار الأزهر الشريف وشيوخه وعلمائه كما رآه هو قبل نحو ثمانين سنة من الزمن، وكم كانت الشخصيات و التواريخ ومسائل النحو حاضر على لسان الشيخ عبد الحافظ كأنها حصلت أمامه توا وحالا، ثم ختم المجلس بدعوات كثيرة متهدجة ومؤثرة للرئيس السيسى، وطلب منى أن أبلغ الرئيس بهذه الدعوات من شيخ كبير السن يكاد يفارق الدنيا.

وأشار الدكتور أسامة الأزهرى، إلى أن فضيلة المفتى الأستاذ الدكتور شوقى علام عند انصرافنا يقول لى: (هو بعينه أستاذنا الشيخ عبد الحافظ، كما عهدناه قبل عقود من الزمان، فى قوة شخصيته وعنفوانه ومهابته وحضور علمه، لم يتغير منه شيء رغم كل تلك السنوات).

وذكر حديث الدكتور مصطفى الفقى فى كتابه (سنوات الفرص الضائعة) ضمن ذكرياته مع عمه الشيخ عبد الحافظ يقول: (وبعد انتهاء الاحتفالات سألنى الأخ «معراجي» عن رغبتى فى زيارة أى موقع آخر خارج العاصمة فاخترت مدينة «قسطنطينة» فى شرقى البلاد لأننى كنت أعرف أن تلك المناطق أكثر استجابة للتعريب وأن روح العروبة الأصيلة تبدو بين قبائلها واضحة متجزرة ولسبب شخصى آخر وهو أن عمى الشيخ «عبد الحافظ الفقى» كان أستاذاً فى «المعهد الأزهرى العالي» بتلك المدينة معاراً من «الأزهر الشريف».

حيث اختتم الرجل حياته الوظيفية بعد ذلك شيخاً لـ»معهد دمنهور الديني» ولازال عمى يسعدنا بعلمه ونصائحه وقد جاوز التسعين من عمره المديد حتى أنه كان يجوب معى المؤتمرات الانتخابية عندما كنت مرشحاً عن دائرة «دمنهور» لـ»البرلمان» عام 2005 وبذلك أتيحت لى زيارته على بعد ما يقرب من أربعمائة كيلو بالقطار من «الجزائر» العاصمة إلى مدينة «قسطنطينة» حيث يقيم هو وأسرته، وقد أحسن استقبالى والتف حولى زملاؤه الأزهريون وكان لديهم حماس شديد لقضية التعريب ويؤكدون أن «الإسلام» هو الذى حافظ على عروبة «الجزائر» بعد مائة وثلاثين عاماً من الاحتلال الاستيطانى وعمليات «الفرنسة» المتواصلة) انتهى كلام الدكتور مصطفى الفقي.

وكان قد تلقى الدكتور أسامة الأزهرى أمس اتصالًا من الدكتور مصطفى الفقي، أخبره بانتقال العالم الجليل إلى رحمة الله، مضيفًا: "حزنت كثيرًا، وأحببت أن أكتب اليوم هذه الكلمات وفاءً وعرفانا ورثاءً لأستاذ وعالم جليل من شيوخنا الأزهريين الذين نفتخر بهم، وداعا أيها الشيخ الجليل، والعالم النبيل، وخالص العزاء للدكتور مصطفى الفقى وللعائلة الكريمة، وخالص العزاء للأزهر الشريف والأزهريين كلهم فى فقد هذا العالم الجليل الكبير.