كلام محترم.. أحمد الطاهرى يوضح خطورة اليأس على الشعوب

جدة - نرمين السيد - وأضاف الطاهرى، خلال برنامج "كلام محترم" المذاع عبر الراديو 9090، اليوم السبت، أن النوستالجيا مدخل من مداخل الاكتئاب المرضى، مؤكدًا أن الترويج لها خطأ لأنها مرتبطة بأحاسيس الهروب من الواقع والعودة إلى الماضى.

وأوضح الكاتب الصحفى، أن من يريد هزيمة شعب فعليه إدخاله فى دائرة اليأس وجعله يهرب من الواقع والسحب لمنطقة زمنية يحبها وجعله منفصل ومحاصر بالماضى وكأنه ليس له مكان فى الواقع أو لديه حلم للغد، مؤكدًا أن حال الدول مثل البشر.

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ توليه المسؤولية فى 2014، والدولة تسابق الزمن فى البناء والتعمير، ويؤكد أن ما تنجزه الدولة هو إنجاز المصريين، طالما أن المصريين إيد واحدة، معلقا: "بكرة بتاعنا إحنا مصر".