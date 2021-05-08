جرائم حرب.. الشؤون العربية بالبرلمان ترفض الممارسات الإسرائيلية فى القدس

جدة - نرمين السيد - ودعت اللجنة، وفقا لبيان صحفى، جميع المؤسسات البرلمانية الغربية والدولية إلى مطالبة حكوماتها بإدانة مثل تلك الممارسات التى تعتبر بمثابة جرائم حرب، كما تعلن تضامنها التام مع سكان حى الشيخ جراح و مع جميع أهالى القدس المحتلة فى مطالبهم العادلة فى مواجهة الهجمة الشرسة من سلطات الاحتلال الإسرائيلى.

وتتطلع اللجنة لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولى بإدانة تلك الممارسات غير المشروعة والمنافية لقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، والدعوة إلى إيقافها فورا ، تطبيقا لدور المجلس فى حفظ السلم والأمن الدوليين.

وناشدت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصرى جميع منظمات حقوق الإنسان الدفاع عن حقوق سكان حى الشيخ جراح وجميع سكان القدس المحتلة فى الحياة وفى السكن الآمن إلى أن ينتهى الاحتلال الإسرائيلى للضفة الغربية ولمدينة القدس.