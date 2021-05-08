صور.. غرق 5 وإنقاذ 7 إثر سقوط تروسيكل فى ترعة ناصر بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد غرق تروسيكل فى ترعة بالعامرية.

انتقل ضباط قسم شرطة العامرية ثان وقوات الإنقاذ النهرى التابعة لإدارة الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق التروسيكل، الذى كان يقل عمال باليومية ما أدى إلى سقوطه فى ترعة مشروع ناصر بمنطقة محطة أربعة بالعامرية.

وبحسب مصدر أمنى، كان يقل التروسيكل نحو 12 عاملا جرى إنقاذ 7 منهم وفقد 5 آخرين، جارى البحث عنهم.