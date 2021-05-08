مدبولى يتابع مبادرة ”حياة كريمة” وتطوير القاهرة التاريخية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتطوير القاهرة التاريخية، وممشى أهل مصر وذلك بحضور الوزراء والجهات المعنية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد تلقى تقريرًا من الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، حول جهود اللجنة خلال شهر أبريل 2021.
وثمّن رئيس الوزراء جهود لجنة الاستغاثات الطبية فى رصد الحالات التى تحتاج إلى تدخل طبى، وتقديم الرعاية الطبية لعدد كبير من المواطنين كل شهر، وهو ما يستكمل جهود الحكومة لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.
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