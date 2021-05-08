الأمريكية جلوريا فيتال تصل القاهرة لتحقيق حلمها برؤية الأهرامات بصحبة أسرتها

استقبلت شركة ميناء القاهرة الجوى، اليوم السبت، الأمريكية جلوريا فيتال، فور وصولها من الولايات المتحدة الأمريكية فى زيارة للقاهرة بصحبة أسرتها.

وكان قد تناقلت وسائل التواصل خلال الفترة الماضية قصة جلوريا المريضة بالسرطان، حيث حرص ابنها على تحقيق حلم والدته بكل ما يمتلكه من إمكانيات، حيث قام الشاب داستن فيتال ببيع شرائح اللحم بالجبن من أجل جمع تكاليف رحلة الأحلام الأخيرة لوالدته لمصر لرؤية الأهرامات.

وبدأت الأسرة رحلتها إلى القاهرة وتستمر لمدة أسبوع بعد جمع أموالها، ويقول فيتال فى تصريحات سابقة له: "انتظر رؤية ابتسامتها عندما ترى الأهرامات لأول مرة، وآمل أن توفر لنا هذه العطلة ذكريات تبقى معنا إلى الأبد"، وفقًا لموقع قناة cbs الأمريكية.

وسيقضون الليالى الثلاث الأولى فى فندق بجوار الأهرامات فى الجيزة، كما نظمت لهم شركة سياحية إقامة فى منتجع على البحر الأحمر لمدة يومين آخرين، وسيقومون بقضاء باقى الوقت فى القاهرة.

وقال فيتال إن والدته متحمسة جدًا للرحلة، ولكنها كانت قلقة فى البداية لأنها ستكون على متن طائرة لمدة 11 ساعة، معربًا عن أمله فى أن تمر الرحلة بسلام دون أن تشعر بأى آلام أثناء وجودها فى مصر.

وفى فبراير الماضى بدأ فيتال فى بيع أصابع الجبن، حيث يجتمع هو وزوجته وعدد قليل من أفراد عائلته يومى السبت والأحد من كل أسبوع لإعدادها، ثم يأتى الناس بجوار منزله للشراء، وقد تمكنوا، فى اليوم الأول فقط، من بيع 94 وجبة وجمع 2000 دولار بما فى ذلك بعض التبرعات التى تلقاها، وكان هدفه الأصلى هو جمع 4800 دولار أمريكي.