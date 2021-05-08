/630299/الزمالك-المقاولون-قرر-تسويق-الجزيري-خارجيا-قبل-إنتهاء-إعارته-لهذا-السبب

فوجئ سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب والمعار لنادي الزمالك مطلع الإنتقالات الشتوية القادمة، بقرار إدارة النادي بعدم تفعيل عقد شراء اللاعب، وذلك بعد توصية من المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون.

وأضاف مصدر مسئول داخل الزمالك لموقع دوت الخليج، أن إدارة المقاولون العرب تواصلت معنا خلال الفترة الأخيرة لمعرفة الرد النهائي حول شراء اللاعب، وأن إدارة النادي لم ترد على خطاب نادي المقاولون العرب حتى الأن.

وأكمل: "تحدثنا مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وأكد عدم الحاجة إلى خدمات اللاعب خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن القرار النهائي يعود للمدير الفني أولا".

وتابع: "خلال فترة باتشيكو مع الزمالك كان يريد شراء عقد اللاعب، ولكن هناك إختلاف في وجهات النظر بين كل مدرب ويجب إحترامها".

سيف الدين الجزيري

واختتم: "إدارة المقاولون العرب أبلغتنا ببداية تسويق اللاعب خارجيا ليكون جاهزا للرحيل بعد إنتهاء إعارته مباشرة مع الزمالك بنهاية الموسم".

خاص.. زيزو يطلب مبلغ خرافي من أجل التجديد للزمالك ويشترط هذا الرقم !!

مازالت الأزمات مستمرة بين أحمد سيد زيزو جناج نادي الزمالك مع إدارة النادي، ويرفض اللاعب توقيع العقود الجديدة إلا قبل الوصول للحلول الأفضل له خلال المفاوضات.

وأضاف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، أن زيزو طلب الحصول على مبلغ 20 مليون جنية في الموسم الواحد من أجل الموافقة على تجديد تعاقدة مع الفريق خلال الفترة القادمة.

وتابع: "اللاعب طلب أن يكون ضمن الفئة الأولى داخل الفريق حيث يرى أنه ليس أقل من أي لاعب موجود بالفريق حاليا، وأن الجميع يعلم المتوى الذي يقدمة جديا".

وأردف: "اللاعب قال أن سوء المستوى الذي يلازمة خلال الفترة الأخيرة بسبب أزمة تجديد تعاقدة مع الفريق، وأنه يركز دائما على التعديلات وليس هناك أي تركيز داخل أرض الملعب".

وأكمل: "المبلغ المطلوب من اللاعب من الصعب أن يحدث نهائيا، وإذا أراد اللاعب الحصول على هذا المبلغ لابد أن يعود لمستوى الموسم الماضي والقبات عليه قبل الحديث في هذا الأمر".

واختتم المصدر: "لم يحصل أي تواصل مع أي فريق خليجي مع إدارة الفريق من أجل الحصول على خدمات اللاعب، وكل الأخبار هي إجتهادات إعلامية فقط للضغط على إدارة الزمالك".