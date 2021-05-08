فرج عامر: سموحة أول فريق يتم تحصينةً بلقاح كورونا

/630300/فرج-عامر-سموحة-أول-فريق-يتم-تحصينة-بلقاح-كورونا

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”،أن فريق سموحة لكرة القدم هو أول فريق يتم تحينة بمصل استرارزينكا المضاد لفيروس كورونا.

الجدير بالذكر ان اخر مواجهات سموحة كان امام فريق الزمالك والتي انتهت بنتيجة 2/1، لصالح الفارس الابيض.

ويستعد الزمالك لمباراتة المقبلة يوم الإثنين أمام غريمه التقليدي الأهلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدوري الثاني من بطولة الدوري الممتاز، وتقام المباراة علي ملعب القاهر الدولي.

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قدم جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لنادي الزمالك شكوي للفيفا ضد القلعة البيضاء، حيث تلقي النادي خطاب رسمي مطالب، فيما طالب فيها الحصول علي كامل عقدة ومستحقاتة المتأخرة التي لم يتم سدادسها حتي الأن، ولكن الفارس الأبيض يرفض دفع المبلغ كالملً والذي بقيمة 1.5 مليون دولار.

فيما ينوي الزمالك التواصل مع جايمي باتشيكو ودياً تفادي أي خلافاتا، ممثلا في شريف فاروق محامي المدرب البرتغالي، وجواو فيرنانديش محاميه البرتغالي، لحل المشكلة.

وفي وقت سابق كان الزمالك قد قرر إقالة باتشيكو من تدريب الفريق يوم 11 مارس الماضي بعد مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، وأعاد باتريس كارتيرون لتولي المهمة.

ويتصدر نادي الزمالك مسابقة الدوري المصري برصيد 44 نقطة محتلاً صدارة جدول ترتيب الدوري فيما يأتي الاهلي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة علماً بأنه لعب مباراتين أقل من غريمه الزمالك .

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