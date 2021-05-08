/630301/انتهى-حلم-العودة-لبرشلونة-باريس-سان-جيرمان-يعلن-تمديد-عقد-نيمار-حتى-2025

أعلن نادى باريس سان جيرمان الفرنسى تمديد تعاقده مع النجم البرازيلى نيما ردا سيلفا، حتى نهاية موسم 2025. ونشر الحساب الرسمى للنادى الفرنسى، عبر تويتر، فيديو قصير ظهر فيه نيمار وهو يعرب عن سعادته بتمديد تعاقده.

لن تكون هناك زيادة كبيرة في الراتب بسبب تأثيرات فروس كورونا الاقتصادية على الأندية، بالإضافة لعدم وجود نادٍ آخر قادر على تحمل راتبه الحالي.

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وأفاد الصحفي فابريتزيو رومانو أن أجر نيمار السنوي الجديد سيبلغ حوالي 30 مليون يورو في السنة بعد الضرائب الإضافات والتي إذا كانت دقيقة فإنها ستكون أقل بقليل من 35 مليون يورو سنوياً، مع وجود مكافآة كبيرة في حالة فوز بالنادي بدوري الأبطال.

في إطار منافسات الدوري الفرنسي يحل فريق باريس ضيفاً ثقيلاً علي نظيره ستاد رين، يوم الأحد المقبل الموافق 9 مايو، على ملعب روازون بارك، وذلك لحساب الجولة السادسة والثلاثين.

يحتل سان جيرمان وصافة ترتيب الليجا وان برصيد 75 نقطة، متأخراً بأربع نقاط عن المتصدر ، فيما يتواجد رين في المركز السابع برصيد 54 نقطة.

بعد أن ودع باريس سانجير مان مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور نصف النهائي علي يد مانشستر سيتي الإنجليزي، يصب الفريق الباريسي تركيزه في الدفاع عن لقب الدوري، وذلك بتحقيق الفوز في كافة مبارياته المقبلة من أجل تضييق الخناق على المتصدر الحالي ليل، خاصة وأن الفارق بينهما 4 نقاط فقط، فيما يطمح رين في تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب ليواصل التقدم بجدول الترتيب نحو المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.