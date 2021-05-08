زيدان: سأجعل الأمر سهلاً للغاية بالنسبة للنادي لأنه منحني كل شئ

/630305/زيدان-سأجعل-الأمر-سهلا-للغاية-بالنسبة-للنادي-لأنه-منحني-كل-شئ

تحدث زين الدين زيدان المدير الفني لنادي الملكي عن مستقبله مع ريال مدريد في المؤتمر الصحفي لمواجهة إشبيلية: "وقال:” سأجعل الأمر سهلاً للغاية بالنسبة للنادي، لأنه منحني كل شئ”.

وتابع:”لكن الأمر يتعلق بمباراة أشبيلية، لا أكثر وما تبقي من مباريات”.

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يستضيف ريال مدريد على ملعبه ألفريدو دي ستيفانو نظيره إشبيلية، في قمة هامة تجمع بينهما لحساب الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني.

إشبيلية كان منافسًا على درع الدوري الإسباني حتى الجولة الماضية، عندما هُزِم من أتلتيك بيلباو بهدف نظيف وتبددت أحلامه، وإن كان لا يزال رقميًا في الصراع.

أما ريال مدريد فيجابه فترة صعبة بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والانتقادات اللاذعة التي يتعرض لها الفريق، لذلك فلا بديل عن الفوز أمام النادي الأندلسي لمصالحة الجماهير.

يشار إلى أن ريال مدريد يأتي ثانيًا بالتساوي مع برشلونة بـ74 نقطة لكليهما وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر، فيما يأتي إشبيلية رابعًا برصيد 70 نقطة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة غداً:

في حراسة المرمي: تيبو كورتوا فيرلاند ميندي - سيرخيو راموس - إيدير ميليتاو - ناتشو لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو.

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات ريال مدريد كانت أمام فريق تشيلسي والتي انتهت بفوز الفريق الأزرق بنتيجة 2/0 في دوري ابطال أوروبا.

أعلن نادي ريال مدريد إصابة قائد الفريق سيرخيو راموس في عضلات فخذه الأيسر وتأكد غيابه عن مباراة إشبيلية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً غداً الاحد.