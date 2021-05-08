اجتماع حكومى بشأن عقد امتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسئولى الوزارتين والجهات المعنية؛ لمتابعة إجراءات عقد امتحانات الثانوية العامة.





وأشار رئيس الوزراء، فى مستهل اللقاء، إلى أنه تم عقد أكثر من اجتماع؛ بهدف متابعة إجراءات عقد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، وسبق الاتفاق على عقد أكثر من امتحان تجريبى، تم عقد أحدها فى أبريل الماضى، بينما سيتم عقد امتحانات تجريبية أخرى فى مايو ويونيو، وسنقيّم هذه التجارب بهدف الوصول إلى تلافى أى نسبة من الخطأ؛ كى يتم خروج الامتحانات هذا العام على أكمل وجه. وخلال الاجتماع، استعرض وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفنى، والاتصالات، الجهود المبذولة لعقد الامتحانات، ونتائج الامتحان التجريبى الذى تم عقده فى أبريل الماضى، وكذا التصوّرات التى تم إعدادها للامتحانين التجريبيْين فى مايو ويونيو المقبل؛ للوصول إلى اطمئنان كامل لأداء الطلاب للامتحانات.

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