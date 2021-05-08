حامل المسك.. أسامة الأزهرى: مدح سيدنا عيسى واجب

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية، أنه ليس هناك فى ديننا ما يمنع مدح سيدنا عيسى عليه السلام، بل يجب أن نحبه ونبجله ونوقره ونعشقه ونهيم به حبا ونرى فيه مشهد الكمال والنبوة والرسالة وأن وجوده فى ذاته كان آية كبرى ومعجزة خارقة.





وأضاف فى حلقة اليوم من برنامج "حامل المسك"، الذى يقدمه مع المذيع مصطفى عاطف، على الراديو 9090، أنه لا يكمل حبنا لسيدنا ومولانا محمد، صل الله عليه وسلم إلا مع تمام الحب والتعظيم والتبجيل والإكرام والحفاوة لجناب سيدنا عيسى المعظم. واستعرض قول رب العزة فى كتابه الكريم فى سورة مريم: "قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ ۖ وَلِنَجْعَلَهُۥٓ ءَايَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا"، فجعل الله تعالى سيدنا عيسى آية كبرى للخلق أجمعين وللناس جميعا. وأوضح الأزهرى أن سيدنا عيسى رحمة، وسيدنا محمد رحمة ومن هنا ينعقد لنا وجه الشبه والأخوة بين النبيين الكريمين العظيمين سيدنا محمد وسيدنا عيسى عليهما صلوات الله وتسليماته.

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