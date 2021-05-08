انتشال جثتين جديدتين من ضحايا تروسيكل الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - نجحت قوات الإنقاذ النهرى فى انتشال جثتين جديدتين من ضحايا التروسيكل الغارق فى ترعة ناصر بالإسكندرية، ليرتفع إجمالى عدد الجثث التى تم انتشالها لـ 4 غرقى، فيما تستمر جهود البحث عن جثة أخرى.





كان اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من قسم شرطة العامرية ثان، يفيد غرق تروسيكل فى ترعة ناصر، وانتقل ضباط القسم وقوات الإنقاذ النهرى رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث. وتبين من الفحص سقوط تروسيكل يقل 12 عاملا باليومية بشركة الروضة، جميعهم مقيمين بقرية الجلاء بالعامرية، بترعة ناصر بمنطقة محطة أربعة، ما أدى إلى غرق 5 عمال وإنقاذ 7 آخرين. تحرر محضر الواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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