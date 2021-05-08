شاهد.. المتحدث العسكري يعيد نشر عملية القصاص لشهداء الواحات

أعاد العميد أركان حرب تامر محمد محمود الرفاعي، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، نشر فيديو عملية الرد على حادث الهجوم على مأمورية الواحات الشهير، عام 2017، والذي أسفر عن استشهاد 11 ضابطًا و4 جنود وآخر مدني، واختطاف الضابط محمد الحايس الذي حرر لاحقا بمداهمة جوية من القوات المسلحة بمعاونة قوات من الشرطة.

وعلق المتحدث العسكري، على الفيديو المنشور عبر صفحته بموقع فيس بوك، اليوم السبت: "القضاء على عدد من العناصر الإرهابية المشاركة باستهداف عناصر الشرطة على طريق الواحات وتدمير 3 سيارات دفع رباعى محملة بأسلحة وذخائر".

يذكر أن حلقة الأمس من مسلسل "الاختيار 2"، عرضت تفاصيل هجوم الواحات، الذي وقع عام 2017، أسفر عن استشهاد 11 ضابطًا و4 جنود وآخر مدني، واختطاف النقيب محمد الحايس.

وتمكنت القوات الجوية بالتعاون مع قوات الصاعقة والشرطة من تتبع المجموعة الإرهابية الهاربة في المنطقة الصحراوية الواقعة غرب مدينة الفيوم، ونفذت هجمة جوية دقيقة أسفرت عن القضاء على جميع الإرهابيين المتواجدين في منطقة الحادث، وتحرير النقيب الحايس.

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