/630306/تحتاج-للسفر-خارج-مصر-تدهور-الحالة-الصحية-للإعلامية-إيمان-الحصري

علم موقع دوت الخليج، أن الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري فى تدهور، وتستدعى السفر لتلقي العلاج فى الخارج، بعد إجراء عملية جراحية فجر اليوم السبت، ولم تحقق العملية النجاح الذي كان يتوقعه الفريق الطبي.

تردي الحالة الصحية لإيمان الحصري

هذا وبات خيار السفر للخارج ضرورة ملحة خشية استمرار تدهور حالتها الصحية للأسوء، خاصة أنَّها تعاني من مشاكل صحية كثيرة،ونصح الفرؤيق الطبي المعالج للإعلامية إيمان الحصري بسرعة إنهاء اجراءات السفر للخارج منعا لازدياد سوء حالاتها الصحية.

فشل العملية

وتجدر الإشارة إلى أن الإعلامية إيمان الحصري قد أجرت عملية جراحية دقيقه بداية شهر مايو الجاري، إلا أنَّ العملية الجراحية لم تحقق نسبة النجاح المرجوه من قبل الفريق الطبي المعالج لها، الأمر الذي تطلب اجراء عمليات جراحية أخرى لمحاولة وقف المضاعفات الخطيرة التي ترتب عليها عدم نجاح العملية الأولى.

وكانت قد نشرت الإعلامية إيمان الحصري، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الرسمي فيسبوك، أنها أجرت عملية جراحيه منذ اسبوعين الأمر الذي ترتب بعده حدوث مضاعفات مؤسفة، نتج عنه ضرورة المكوث بالمستشفى والخضوع لعدة عمليات جراحيه أخري، في محاولة طبية مضنية تلافي الاضرار الناتجه عن العملية، الأولي كان آخرها عملية بالأمس علي أمل استقرار الحاله او لا قدر اجراء عمليه أخرى.