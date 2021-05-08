/630309/الحكومة-تجتمع-للاستعداد-لامتحانات-الثانوية-العامة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسئولي الوزارتين والجهات المعنية؛ لمتابعة إجراءات عقد امتحانات الثانوية العامة.
اجراءات متابعة عقد امتحانات الثانوية العامة
وأشار رئيس الوزراء، مصطفى مدبولى، في مستهل اللقاء، إلى أنه تم عقد أكثر من اجتماع؛ بهدف متابعة إجراءات عقد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، وسبق الاتفاق على عقد أكثر من امتحان تجريبي، تم عقد أحدها في أبريل الماضي، بينما سيتم عقد امتحانات تجريبية أخرى في مايو ويونيو، وسنقيّم هذه التجارب بهدف الوصول إلى تلافي أي نسبة من الخطأ؛ كي يتم خروج الامتحانات هذا العام على أكمل وجه.
وزير التعليم يستعرض الجهود المبذولة لعقد الامتحانات
وخلال الاجتماع، استعرض وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات، الجهود المبذولة لعقد الامتحانات، ونتائج الامتحان التجريبي الذي تم عقده في أبريل الماضي، وكذا التصوّرات التي تم إعدادها للامتحانين التجريبيْين في مايو ويونيو المقبل؛ للوصول إلى اطمئنان كامل لأداء الطلاب للامتحانات.
تجدر الإشارة إلى وزارة التربية والتعليم قد حددت موعد 11 مايو المقبل، لتسليم لجان النظام والمراقبة "الكنترولات" استمارات طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات بعد تسجيلها وطباعتها من على موقع الوزارة، وذلك بشكل عاجل.
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