مدرب صن داونز: أحترم موسيماني شخصياً ولا نخشي الأهلي

/630307/مدرب-صن-داونز-أحترم-موسيماني شخصيا-ولا-نخشي-الأهلي

أكد رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صندازينز أنهم على أتم استعداد لخوض مباراة الأهلي فى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2020/2021.

وقال موكوينا فى تصريحات لصحيفة "Kick Off" في جنوب أفريقيا، "نعد أنفسنا محظوظين لأن لدينا هذا الضغط لأن هذا النوع من الضغط يجعلنا ضمن أفضل الأندية في القارة ونجيد التعامل معه ونظهر من خلاله قدرتنا على المنافسة وهدفنا هو الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف مدرب صن دوانز، "أحترم موسيماني شخصياً بسبب الدور الذي لعبه في مسيرتي التدريبية، لقد تعلمت منه الكثير ولذلك أتطلع لخوض مثل هذا التحدي".

ويستعد النادي الأهلي لمباراته أمام غريمه التقليدي يوم الأثنين المقبل والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

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وتعتبر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك إحدى أهم مباريات القمة فى المنطقة العربية وفي أفريقيا، حيث يستعد الفريقين للمباراة التي من المقرر إقامتها يوم الأثنين في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ويتصدر نادي الزمالك مسابقة الدوري المصري برصيد 44 نقطة محتلاً صدارة جدول ترتيب الدوري فيما يأتي الاهلي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة علماً بأنه لعب مباراتين أقل من غريمه الزمالك .

تنقل المباراة على شبكة قنوات أون سبورت المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت On Time Sport HD على الهواء مباشرة.

الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد أن صلاح محسن لاعب الفريق تعرض للإصابة بالتواء في كاحل القدم خلال مشاركته في مباراة الاتحاد السكندري.

أضاف أن اللاعب اشتكى من آلام الكاحل، ومن ثم تم استبداله للحفاظ عليه وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وأوضح أن صلاح سيكون جاهزاً للمشاركة في التدريبات السبت القادم بشكل طبيعي.

ويغيب أيضاً عن صفوف الفريق الدولي التونسي علي معلول لاعب عن مباراة القمة الظهير الأيسر للقلعة الحمراء، بسبب الإصابة في العضلة الخلفية والتي قد تعرض لها في مباراة الفريق مع بايرن ميونخ الألماني، في لقاء نصف نهائي كأس العالم للندية بقطر.

وعزز الزمالك موقفه في صدارة الدوري أمس بعد إقتناص ثلاث نقاط من الفوز علي سموحة، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء الأسبوع العشرون من الدوري المصري الممتاز، وشهد علي اللقاء استاد استاد القاهرة الدولي.