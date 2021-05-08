/630308/أحمد-مقلد-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-انتهاكات-الإسرائيلين-فى-المسجد-الأقصي

تقدم النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب ،عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بطلب احاطة موجه إلى وزير الخارجية السفير سامح شكري ،حول قيام سلطات الإحتلال الاسرائيلى، بانتهاكات تجاه المصلين بالمسجد الأقصى والتهجير القسرى لعائلات فلسطينية ،من منازلهم في حي "الشيخ جراح" بالقدس الشرقية،لافتا إلى أنه يمثل انتهاكاً للقرارات الأممية والقانون الدولى والقانون الدولي الانساني، وقيامهم بتقويض عملية المصالحة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية، والتى تمت بجهود مصرية مخلصة وعرقلة اجراءات الأنتخابات الفلسطينية برفضهم اجراءاها فى القدس.

لعبة نيوتن والطلاق الشفهي

وتجدر الاشارة إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تنظم مساء اليوم السبت، صالونها الرمضاني الثاني حول الجدل الي أثاره مسلسل "لعبة نيوتن" عن الطلاق الشفهي.

ويتناول اللقاء الذي يديره الإعلامي أحمد عبدالصمد، مقدم نشرة التاسعة على التلفزيون المصري، عددا من المحاور والتساؤلات التي تشغل الرأي العام المصري، وهل الطلاق مسألة دينية أم دنيوية، ودور الدراما في عكس قضايا المجتمع وحسم المسائل الخلافية.

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ويحضر الصالون، الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والنائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ودينا المقدم عضو التنسيقية.

كما سيتطرق اللقاء إلى عدد من النقاط الشائكة، ومنها مسألة "العقل والنقل" وهل يتعارضان في الإسلام، وهل تجمدت الشريعة عند آراء السلف، ولماذا يحرص الناس على الزواج رسمياً والطلاق عرفياً، وهل الطلاق الشفوي موروث ديني أم اجتماعي.

ويوضح الشيخ خالد الجندي خلال اللقاء، الفرق بين الشرع والفقه، وماهو المتغير منهما، وهل تتغير الفتاوى بتغير المصلحة، ولماذا يثور بعض الرجال لمجرد ذكر مشاريع تنظيم الطلاق.