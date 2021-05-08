رئيس الوزراء يتابع موقف مبادرة حياة كريمة وإحياء القاهرة التاريخية

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تستعد حالياً للإطلاق الرسمى للمرحلة الحالية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" رسمياً، وذلك بعد أن قمنا بحصر احتياجات جميع القرى المستهدفة بالمرحلة الحالية على أرض الواقع، كما أن فرق العمل بدأت بالفعل فى النزول لعدد من المواقع المخطط تنفيذ المشروعات بها فى تلك القرى المستهدفة.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تطرق لاستعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتطوير القرى المصرية ضمن مبادرة حياة كريمة التى يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبالتحديد جهود أجهزة وزارة الإسكان فى تنفيذ عدة مشروعات فى 9 قطاعات تشمل: سكن كريم، وتطوير خدمات الكهرباء، والطرق، والخدمات الزراعية والطب البيطرى، والصحة والإسعاف، والتضامن الإجتماعى، والمجمعات الخدمية، والشباب والرياضة.

وأوضح المتحدث الرسمى أن المشروعات المخطط لها ضمن هذه المبادرة ستتضمن تنفيذ مجمعات للخدمات على مستوى 169 وحدة محلية، تتضمن كافة الخدمات التى يحتاجها المواطن للتخفيف عليه وتيسير أموره، إلى جانب إنشاء 162 مركز شباب جديد، وتطوير المبانى فى 299 مركز شباب، وتنفيذ وتطوير 105 ملاعب، فضلاً عن تنفيذ 460 مشروعاً تشمل إنشاء كبارى للسيارات والمشاة، واحلال وتجديد وتطوير وتوسعة عدد من الكبارى، إلى جانب تنفيذ 1.388 طريقاً بإجمالى أطوال 5.590 كم، كما سيتم تنفيذ مجمعات للخدمات الزراعية على مستوى 169 وحدة محلية، بحيث يتضمن المجمع وحدة بيطرية، وجمعية زراعية، ومركز تجميع ألبان، ومركز إرشاد زراعى، وتشمل المشروعات كذلك إنشاء وتطوير 29 مركزاً طبياً، وتطوير 114 وحدة صحية، وتطوير وتجهيز 52 نقطة إسعاف، وانشاء 17 نقطة جديدة.

وأشار سعد إلى أنه سيتم تنفيذ مبانٍ خدمية تقدم خدمات التضامن الإجتماعى، تشمل وحدة اجتماعية على مستوى القرية، ومركز تنمية الأسرة، على مستوى الوحدة المحلية، ومبنى مركز التأهيل الإجتماعى على مستوى المركز، على أن تضم هذه المبانى ورشاً للتدريب الحرفى والمهنى، ومراكزاً لإعداد الأسر المنتجة، ووحدات للاستشارات الأسرية، وأخرى لحماية المرأة والأسرة، ووحدة خدمات لذوى الإعاقة، ووحدة تنمية مهارات الطفل. وفيما يتعلق بمشروعات سكن كريم، فقد تم تحديد وحصر أعداد المستحقين لسكن كريم فى المراكز المستهدفة.

وقال المستشار نادر سعد، أن العرض أوضح أن عدد القرى الجارى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بها فى هذه المرحلة من المبادرة، عن طريق الوزارة، يبلغ 248 قرية، بالإضافة إلى 62 قرية جار الانتهاء من إجراءات التعاقد والإسناد للمشروعات الخاصة بهما، فضلا عن أنه جار تصميم مشروعات الصرف الصحى فى 91 قرية.

كما تم التطرق إلى الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب فى 24 مركزا، فى 10 محافظات، هى: أسيوط، والأقصر، وأسوان، ودمياط، والغربية، وكفر الشيخ، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، والقليوبية.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد الإشارة إلى المشروعات المخطط تطويرها بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى الـ 27 مركزا، التى تضم 728 قرية، و6.181 تابعاً فى محافظات: الجيزة والمنوفية، والشرقية، والإسماعيلية، والدقهلية، والبحيرة، والإسكندرية، وسوهاج، وقنا، والوادى الجديد، وذلك فى قطاعات: مياه الشرب والصرف الصحى، والصحة، والطرق، والشباب والرياضة، والزراعة، والتنمية المحلية، والكهرباء والرى، ووفقا لما تم عرضه خلال الاجتماع، فقد بلغ عدد المشروعات التى تم اعتمادها 5.902 مشروع فى القطاعات المختلفة، إلى جانب مشروعات لإنشاء أو رفع كفاءة وحدات "سكن كريم".

وفى هذا الصدد، تمت الإشارة إلى نماذج المنشآت المُقترحة لنموذج سكن "حياة كريمة" الذى يتكون من أرضى + دورين متكرر، بواقع وحدتين فى الدور، وكذا تم استعراض نموذج مجمع خدمات المواطنين ومكوناته، ومقترح نموذج مركز شباب.

وخلال الاجتماع، تم استعراض استراتيجية تطوير القاهرة التاريخية التى تقوم على تطوير المدينة القديمة بحيث تمد سكانها وزائريها بتجربة تاريخية متميزة تعتمد على ثرائها التاريخى مع الحفاظ على خصائصها وتكاملها واستمراريتها التاريخية وشخصيتها البصرية من خلال الحفاظ على المبانى الأثرية وذات القيمة من خلال التوظيف الملائم وإعادة استخدامها، وإعطاء الأولوية لترميم المبانى التاريخية وإحياء النسيج العمرانى التاريخى للمنطقة فى المناطق التى تعرض فيها للتدمير كلما أمكن ذلك، وتشجيع استخدام شوارع المنطقة التاريخية كممرات مشاة وإعادة تنظيم حركة المركبات وتوفير مناطق انتظار سيارات، وإعادة البناء الانتقائى المتسق مع النسيج العمرانى على الأراضى الفضاء والأراضى الخربة، فضلا عن حصر الأنشطة غير الملائمة لطبيعة المنطقة التاريخية وتخصيص أماكن بديلة لها أو تشجيعها على تغيير النشاط.

كما تعتمد استراتيجية تطوير المنطقة على تطوير محاور الحركة والوصول من خلال خلق محور ربط من الشمال إلى الجنوب يربط بين الحيز الجغرافى للقاهرة التاريخية بحواضرها التاريخية لتأكيد الاستمرارية التاريخية للقاهرة، وإعادة تنظيم حركة سير المركبات على النطاق الأوسع من المدينة التاريخية عبر تحسين شبكة الطرق وتوفير مناطق انتظار سيارات مع الحرص على عدم تقطيع روابط المدينة القديمة بمحاور مرورية، وتحويل عدد من محاور الحركة لمحاور مشاه.

وأضاف المستشار نادر سعد أن الاجتماع شهد استعراض تشكيل لجان عمل تطوير منطقة القاهرة التاريخية، والتى ضمت لجان المرافق ومقاومة الحريق، والمرور، والاستثمار، وأسس التطوير والاشتراطات، والحوار المجتمعى، والإعلام، والأمن، ووافق رئيس الوزراء على تشكيلها.

وأشار المتحدث الرسمى، إلى أن الاجتماع تناول أيضاً استعراض الموقف التنفيذى للمرحلة الثالثة من مشروع ممشى أهل مصر، بطول 3 كم، وذلك فى القطاع الشمالى من كوبرى تحيا مصر حتى كوبرى الساحل، والقطاع الجنوبى من كوبرى قصر النيل حتى الميريديان، وتم استعراض جهود استكمال هذا المشروع وتذليل كافة المعوقات، ومن المقرر أن يتضمن المشروع تنفيذ مراسى للمراكب الشراعية، وممشى للدراجات، ومنطقة ألعاب أطفال، ومطاعم، ومبانى للإسعاف النهرى، وذلك فى إطار تطوير كورنيش النيل لإضفاء مظهر حضارى.

كما تم استعراض موقف تنفيذ المرحلة الرابعة من ممشى أهل مصر فى جزيرة الزمالك، ويشمل تطوير ممشى كورنيش النيل بمحيط جزيرة الزمالك بإنشاء مسار موازٍ لكورنيش النيل بإجمالى أطوال نحو 8.5 كم.