 صور.. وزير النقل يتفقد 5 مشروعات جديدة بميناء الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ووجه الوزير بسرعة إنجاز مشروع إنشاء 3 كبارى أعلى هاويس المالح بالميناء بتكلفة 300 مليون جنيه "2 كوبرى سيارات وكوبرى أعلى السكة الحديد"، للمساهمة فى زيادة نقل البضائع عبر الميناء النهرى.

وتفقد وزير النقل خلال الجولة أعمال إحلال وتجديد خط السكة الحديد بالطريق الشريانى بطول 3.5 كيلو متر، إذ بلغت نسبة تنفيذ المشروع 85%.

وتوجه الوزير بعدها لتفقد مشروع إنشاء رصيف 3/85 والذى يبلغ طوله 500 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة.

ويشمل الرصيف ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح، والذى سيصل حجم التداول المتوقع بها إلى 5 ملايين طن / سنة، فيما بلغت نسبة تنفيذه 78 %.

وواصل الوزير جولته بتفقد مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى السريع بمنطقة باب 54 (كوبرى 54) والتى تنفذها شركة النيل العامة للطرق والكبارى، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل.

ووفقا لهيئة ميناء الإسكندرية، يبلغ طول الوصلة 2.3 كيلو متر وعرضها 17.6 متر، وتكلفتها الإجمالية 905 ملايين جنيه، فيما بلغت نسبة تنفيذ الوصلة 92 %.

ووجه الوزير بضرورة تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من هذا المشروع لأهميته فى تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولى، وتخفيف الزحام والضغط المرورى بشارع المكس ومنطقة الورديان.

واختتم الوزير جولته بتفقد مشروع أرض التجارية للأخشاب المنقولة من الشركة التجارية للأخشاب بالقبارى إلى الدائرة الجمركية لميناء الإسكندرية والتى تبلغ مساحتها 44 فدانا.

وتابع وزير النقل مشروع تخطيط منطقة الساحات الجديدة لهذه الأراضى والذى تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى شركات وزارة النقل إذ جرى تنفيذ 82 % من المشروع.

ويشمل المشروع تنفيذ المخطط العام والتنسيق الحضرى للمنطقة، وأعمال الطرق والأمان المرورى، والشبكات الخدمية "مياه – صرف – حريق – رى"، وتخطيط شبكة الكهرباء والاتصالات، وذلك بتكلفة إجمالية 305 ملايين جنيه.

ووجه الوزير رئيس وقيادات الميناء بسرعة الانتهاء من أعمال تنفيذ هذا المشروع وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لحركة الشاحنات بالميناء لتسهيل حركة مرور الشاحنات.