فيديو- دقيقة رمضانية.. مستشار المفتى يوضح متى يتم إخراج زكاة الفطر؟

جدة - نرمين السيد - وقال عاشور، إن وقت إخراج زكاة الفطر اختلف فيه الفقهاء، فجمهور العلماء يقول بإخراجها قبل انتهاء رمضان بيومين، وبعضهم قال قبل صلاة العيد، وبعضهم قال من أول رمضان.

ولفت إلى أنه يجوز إخراج الزكاة قيمة من النقود لأنها الآن أولى من الحبوب لأن الناس يحتاجون الآن إلى النقود أكثر من الحبوب.