بعد اجتماع النشطاء.. رواد السوشيال ميديا: مصر ليست موطئا للمتآمرين

جدة - نرمين السيد - وجه العديد من رواد السوشيال ميديا على مواقع التواصل الإجتماعى، رسائل إلى خونة الأوطان، العملاء الذين يبعون أرضهم بأرخص ثمن، فقط مايعنيهم المال، مؤكدين في رسائلهم" "لا للخونة ولا للعملاء" وأصحاب المصالح".





لقن المصريون عبر منصات السوشيال ميديا، درسا قاسيا فى الوطنية للعملاء وخونة الأوطان، الذين يزعمون بأنهم نشطاء حقوقيين، ويبيعون أرضهم بأرخص ثمن، مؤكدين فى رسائلهم أن مصر ليست موطئاً "للخونة أو العملاء وأصحاب المصالح".

جاء ذلك الهجوم من رواد السوشيال ميديا على بعض الخونة والعملاء والمتآمرين، بعدما تردد عن عقد اجتماع شارك فيه 4 ممن يصفون أنفسهم بالنشطاء الحقوقيين، من أجل إصدار بيان يطالبوا فيه بوقف أحكام الإعدام ضد العناصر الإرهابية والإخوان والعفو عنهم، والإفراج عن المحبوسين منهم.

كما كان يهدف الاجتماع إلى إكمال سيناريو مخطط تبنى جماعة الإخوان الإرهابية ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية الداعمة لتلك الدعوة.

لكن رد فعل المصريين كان صادما للجماعة الإرهابية والداعمين لها، حيث تجاهلها الشعب تمامًا، ولم يكن أمام المتآمرين سوى دعم بعضهم البعض، بل إن صفحات المصريين على السوشيال ميديا، امتلأت بصور شهداء الوطن وسيرتهم الذاتية العطرة، التى تواكبت مع عرض مسلسل "الاختيار 2

"، بعدما أظهر بسالة وتضحيات قوات الأمن فى مواجهة الإرهاب الغاشم، واعتمد القائمون على العمل الفنى فيه على مئات المشاهد الحية التى تؤكد إرهاب وعنف الجماعة الضالة وأتباعها فى وجه الوطن.

وانتقد المصريون على مواقع التواصل "الاختيار" ما بين أشخاص قدموا حياتهم لحماية هذا البلد، وآخرين عملاء يتآمرون لتدمير هذا الوطن.

واعتبر رواد السوشيال ميديا، أن تلك الاجتماعات المشبوهة، تأتى فى هذا التوقيت الذى يلتف الشعب المصرى فيه حول مسلسل وعمل فنى وطنى يمجد شهداء الوطن ويسجل بطولاتهم.

وتأتى المؤامرة بداية من قيام العناصر الإرهابية بقتل أحد المواطنين المسيحيين بسيناء، وإذاعة فيديو بذلك لإحباط الشعب المصرى، إلا أن رجال الشرطة سرعان ما ثأروا من هؤلاء الإرهابيين، ثم أعقبها الدعوة المسمومة المرتبطة باجتماع سرى مشبوه، فى محاولة جديدة فاشلة للتشويش على الشعب المصرى وإخراجه من حالة التكاتف والتضامن التى يشعر بها، وحالة الفخر التى يرى فيها بلاده وهى ترتفع وتزدهر فوق كل التحديات.