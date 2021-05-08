مد مبادرة دعم السياحة الداخلية حتى 31 مايو 

وفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قررت وزارتي الطيران المدنى والسياحة والآثار مد العمل بمبادرة دعم السياحة الداخلية في مصر حتى ٣١ مايو الجارى بدلًا من منتصف الشهر الحالى وذلك تشجيعًا للسياحة الداخلية وتزامنًا مع فترة الأعياد والإجازات الصيفية مع الالتزام بنسبة الـ 50% من الطاقة الاستيعابية للفنادق وفقًا لضوابط التشغيل المقررة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بكل المطارات والمتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم والكافيتريات والفنادق والأتوبيسات السياحية.

ويأتي هذا القرار في إطار حزمة الإجراءات التشجيعية التي تقوم بها الحكومة لدعم قطاع السياحة والطيران والعاملين بهما بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لدعم القطاع والعاملين به وتنشيط الحركة السياحية.

الجدير بالذكر أن أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب ثابتة بسعر موحد شامل الضرائب للذهاب والعودة من القاهرة والإسكندرية إلى الأقصر ١٥٠٠ جنيه مصرى وإلى أسوان ١٨٠٠ جنيه. ومن القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ والغردقة وطابا ١٨٠٠ جنيه، وإلى مرسى علم ٢٠٠٠ جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن المبادرة أطلقتها وزارتى الطيران المدنى والسياحة والآثار في شهر يناير الماضي وفقًا لتوصيات اللجنة الوزارية للسياحة والآثار خلال الاجتماع الذى عُقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٠ وتم مدها مرة أخرى إلى ١٥ مايو، ثم تم مدها مؤخرا حتى ٣١ مايو الجارى.

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