أمطار على السواحل وطقس شديد الحرارة.. حالة الجو خلال 72 ساعة 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس على مدى الـ 72 ساعة المقبلة بدءا من اليوم السبت، وحتى الاثنين المقبل.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم السبت طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء والسواحل الغربية وجنوب البلاد، حار على السواحل الشرقية، ومعتدل ليلا على كافة الانحاء.

كما يتوقع نشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والاتربة على غرب البلاد، مع فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، السبت، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 42 للعظمى والصغرى 23، وعلى السواحل الشمالية 39 للعظمى والصغرى 19، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى26، وعلى شمال الصعيد 43 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد43 للعظمى والصغرى 28.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الأحد، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.

اما حالة الطقس ليلا فيكون معتدل على كافة الانحاء.

وأوضحت الأرصاد انه هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد،مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجة البحرى وسيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الأحد على القاهرة الكبرى والوجه البحري 41 للعظمى والصغرى 40، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى26، وعلى شمال الصعيد 43 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 28.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية الاثنين المقبل انخفاض تدريجى في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية،ويكون لطيف ليلا على شمال البلا د حتى القاهرة الكبرى،ومعتدل على جنوب البلاد.

وأوضحت الأرصاد انه هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة وفرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاثنين،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى26، وعلى شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 23، وعلى جنوب الصعيد42 للعظمى والصغرى 28.