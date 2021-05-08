وزير الزراعة يبحث أوضاع ”القابضة لاستصلاح الأراضي”  

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم باللواء طارق الشربيني رئيس الشركه القابضة لاستصلاح الأراضى وابحاث المياه الجوفيه ورؤساء الشركات التابعة لها وعددها ستة وهى ( العقارية - وادى كوم امبو لاستصلاح الاراضى - الشركه العربية لاستصلاح الاراضى - شركة مساهمة البحيرة - الشركه العامة لاستصلاح الاراضى والتنميه والتعمير - الشركه العامة للابحاث والمياه الجوفيه "ريجوا").

وناقش القصير معهم أوضاع الشركات والإجراءات الاصلاحية التى اتخذتها خاصة فيما يتعلق بالمديونيات للبنوك والتامينات والضرائب كما بحث موقف العمليات المسنده لهم والموقف التنفيذى لها

ووجه وزير الزراعة بأهمية الدخول في عمليات جديدة ورفع مستوى جودة التنفيذ خاصة وان الفرصة مواتية للدخول في عمليات أكثر في ظل المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة حاليا وبالاخص مشروعات تبطين الترع ومنظومة تحديث الري وجارى ايضا مشروع تطوير المساقى والمراوى فضلا عن مشروعات التوسع الافقى واستصلاح الاراضى ومايحتاجه ذلك من حفر ابار وشبكات طرق واستصلاح وكافه أعمال البنية التحتية

وزير الزراعة طالب رئيس الشركة القابضة ورؤساء الشركات التابعة لها بتنشيط عمليات تحصيل المديونيات المستحقة لهم

لدى الغير من أجل توفير سيوله وتخفيف اعباء المخصصات كما طالبهم برفع كفاءه إدارة الاصول وتعظيم العائد منها والتخلص من أي أصول غير مستغلة باسلوب اقتصادى.

ووجه القصير، مسئولى هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسرعة التنسيق مع الشركة القابضة والشركات التابعه لحل أي معلقات وتسوية أي موضوعات بينهما