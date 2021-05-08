كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن مقطع فيديو تظهر خلاله سيارة ملاكى "بدون لوحات معدنية" تسير عكس الاتجاه بمنطقة فيصل بالجيزة، ويظهر خلاله قائد السيارة يرتدى زى شرطي. بالفحص تبين أن السيارة كانت متجهة إلى إدارة المرور المختصة لاستخراج التراخيص اللازمة لها، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال قائد السيارة لسيره عكس الاتجاه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجراء عاجل من الداخلية في واقعة سير سيارة عكس الاتجاه بشارع فيصل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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