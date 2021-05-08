/630311/راموس-يودع-ريال-مدريد-والدوري-يضيع-أمام-الفريق

أعلن الفريق الإسباني ريال مدريد عن إصابة قائد الفريق في عضلات الفخد الأيسر بعد مباراة تشلسي في لقاء إياب نصف نهائي دوري الأبطال، والتي جائت بالخسارة علي قائد الفريق ليغيب عن مباراة الصدارة بالدوري الإسباني الممتاز.

دخل الإسباني سيرخيورموس قائد ريال مدريد لقاء تشلسي، بعد العودة من الإصابة والتي لم يكن قد تشافي منها بشكل كامل وذلك حسب ماذكرته التقارير الإسباني، وجاء حضور راموس في المباراة بطلب منه وإن كانت أخر مباراة له مع الفريق.

من الممكن بالفعل أن تكون أخر مباراة لراموس مع الفريق الملكي امام البلوز في دوري الأبطال بالنظر إلي عقد اللاعب مع الفريق والذي ينتهي في نهاية الموسم ولم يجدد للفريق بعد.

شارك سيرخو راموس مع الفريق الملكي ريال مدريد في هذا الموسم في 21 مباراة، إستطاع أن يسجل من خلالها قائد الفريق أربع اهداف.

قائمة ريال مدريد أمام إشبيلية

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – دييجو ألتوبي

في خط الدفاع: إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – ألفارو أودريوزولا – مارسيلو – ميجيل جوتييريز

في خط الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس – فيدي فالفيردي – إيسكو – أنطونيو بلانكو

في خط الهجوم: كريم بنزيمة – إدين هازارد – ماركو أسينسيو – فينيسيوس جونيور – رودريجو – ماريانو دياز