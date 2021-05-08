/630313/هشام-حسين-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-إحلال-وتجديد-شبكة-مياه-الشرب-بحدائق-الأهرام

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من وزير التنمية المحلية ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن إحلال وتجديد شبكة مياة الشرب بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة.

معاناة المواطنين

وقال الدكتور هشام حسين في طلب الإحاطة، يعاني المواطنين بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، من تلوث مياه الشرب وعدم نظافتها، مما يتسبب في أضرار صحية لهم.

وأضاف عضو مجلس النواب، عندما بحث الأهالي عن سبب المشكلة، اكتشفوا ان ذلك يأتي بسبب عدم تغيير شبكة مياه الشرب التي تم إنشاءها منذ التسعينات بإستخدام مواسير حديد الظهر، التي توقف إستخدامها بسبب أضرارها وتأثيرها في تلوث المياه.

وتابع أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، عند مطالبة الأهالي لشركة مياه الشرب بتغيير تلك المواسير وعمل إحلال وتجديد لشبكة مياه الشرب، فوجئوا برد الشركة بأن الجمعية المسئولة عن هضبة الأهرام، ترفض القيام بتغيير تلك المواسير لعدم وجود إمكانيات مالية لديها.

وطالب النائب هشام حسين، بحل أزمة المواطنين بحدائق الأهرام والحفاظ على صحتهم من تلوث المياه، والتدخل لحل الأزمة بين شركة مياه الشرب وجمعية هضبة الأهرام.