مسلسل القاهرة كابول الحلقة 25..طارق لطفي خليفة في موصل العراق

/630314/مسلسل-القاهرة-كابول-الحلقة-25طارق-لطفي-خليفة-في-موصل-العراق

مسلسل القاهرة كابول الحلقة 25، شهدت الحلقة وصول الشيخ رمزي "طارق لطفي" إلى الموصل بالعراق لإلقاء خطبة وسط حماية أعوانه وشاهدها كلًا من منال "حنان مطاوع"، وعادل "خالد الصاوي"، وطارق كساب "فتحي عبد الوهاب"، ووالد رمزي هم عبد الستار.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل القاهرة كابول الحلقة 25 بطولة الفنان طارق لطفي، فضلًا عن إعلان رمزي خلافته في العراق.

أبرز أحداث مسلسل القاهرة كابول الحلقة 25

أعلن رمزي عن اختياره الخليفة في العراق وهو الهدف الذى كان يسعى إليه دائمًا، فيما انفجر والده في البكاء بعد مشاهدته إياه وقد أصبح أحد أخطر الإرهابيين في العالم، وأخذ في لوم نفسه على تربية رمزي الخاطئة بين شقيقته أنه من اختار إبعادهم عنهم في الدنيا والآخرة.

لكن الأمر اختلف عند الضابط عادل بشأن رمزي فهو لم يشعر بالحزن عندما رأى رمزي في العراق، لكنه كان سعيدًا، لأن رمزي ظهر وهو محاط برجال يحموه وهم في الأصل من رجال عادل وتم تجنيدهم لمعرفة كل خطوات رمزى ونقلها للأمن المصرى.

الشيخ منير يُطلق حرة

يبدأ تحول فكر الشيخ منير حول الخليفة رمزي، وأنه تخلى عنه من أجل المال والسلطة، وأصبح لا يفكر في نشر الدعوة كمان كان ينبغي أن يفعل، ثم قام منير بتطليق زوجته حرة التي واجهته هي أيضًا باستغلالهم للخلافة لاخفاء حبهم للسلطة والمال والنساء.

طارق كساب يحاول استدراج أم عبدالله

يحاول طارق كساب استغلال أم عبدالله والضغط عليها للحصول على أي معلومة تخص رمزي ولكنها ترفض تمامًا وتصر على اتفاقها مع الشرطة فقط، يهددها كاسب بأنه سيخبر رمزي عنها وعن مكانها، ولكنها سرعان ماتبادله التهديد بأخبار الضابط عادل عنه، من ناحية أخرى يتفق طارق مع راجيا بوضع خطة يخدع بيها المشاهدين لجذب الناس إلى القناة وهي إعلان طارق إيقافه عن العمل والسبب هو تجاوزه في برنامجه، ثم إعلان عودته بعد أسبوعين فقط.

مسلسل القاهرة كابول

القاهرة كابول من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام علي، ويشارك في بطولته طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، رشدي الشامي، وتدور أحداث القاهرة كابول برصد المؤامرات التى تعرضت لها المنطقة ومصر على مدى أكثر من ثلاثة عقود.