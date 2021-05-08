/630315/الأهلي-يطالب-عبدالله-السعيد-بـ-2-مليون-دولار

مركز التسوية والتحكيم يحكم علي عبدالله السعيد يدفع للأهلي

طالب الأهلي عبدالله السعيد والذي بات مطالب بدفع المبلغ بالكامل للنادي الأهلي، وهو قيمة الشرط الجزائي الذي كان منصوصا عليه في عقده السابق المبرم بين الأهلي والأهلي السعودي والذي انتقل إليه اللاعب، قبل الرحيل والإنضمام لبيراميدز.

حرك النادي الأهلي شكوى في مركز التسوية والتحكيم الرياضي من أجل الحصول على المبلغ الذي تم الاتفاق عليه في عقد عبد اله السعيد من الأهلي مع الأهلي السعودي، والذي كان ينص علي العقد بدفع اللعب مبلغ 2 مليون دولار في حالة عودته من الأهلي السعودي إلي الدوري المصري.