وفاة المنتج الموسيقي محروس عبد المسيح متأثرًا بفيروس كورونا

/630316/وفاة-المنتج-الموسيقي-محروس-عبد-المسيح-متأثرا-بفيروس-كورونا

رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت الموافق 8 مايو المنتج الموسيقي الشهير محروس عبد المسيح، حيث وافته المنية بإحدى المستشفيات بعد معاناته مع فيروس كورونا المستجد.

دوت الخليج يرصد تشيع جثمان المنتج محروس عبد المسيح إلى مثواه الأخير وسبب وفاته، فضلًا عن موعد الجنازة.

المنتج هاني محروس يودع والده

وودعه نجله المنتج ومهندس الصوت هاني محروس بكلمات مؤثرة، حيث نشر صورة برفقته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق قائلًا: "مع السلامة يا صاحبي.. أنت كنت الدنيا كلها وهتفضل الدنيا كلها.. عمري ما هنساك يا أعظم أب وصاحب وأخ.. سلام يا عمري كله.. سلام يابا".

إلغاء عزاء والد المنتجين نصر وهاني محروس بسبب كورونا

كشف نجله الأخر المنتج نصر محروس، عن إلغاء العزاء بسبب الإجراءت الاحترازيه لفيروس كورونا، فكتب عبر موقع "فيس بوك" قائلًا: "تتقبل الأسرة التعازي في وفاة والدي محروس عبد المسيح.. عبر الهاتف والرسائل ووسائل التواصل الاجتماعي.. نظرًا لظروف كورونا".

نجوم الفن ينعون المنتج الراحل محروس المسيح

وشارك نجوم الفن في دفتر عزاء المنتج محروس المسيح، وكان أبرزهم المطرب مصطفى حجاج، فنعاه عبر حسابه الرسمي على" فيس بوك" قائلًا: "توفي الي رحمة الله الأب والسند.. صاحب النصيحة و الفضلية و الكلمة الطيبة الرجل الطيب الأستاذ محروس عبد المسيح.. ربنا يرحمة برحمتة الواسعة في هذه الأيام المفترجة".

وغرد الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة قائلًا: "‏انا لله وانا إليه راجعون..البقاء لله فى وفاة والد اخواتى نصر وأمير وهانى محروس المنتج الكبير محروس عبد المسيح.. ربنا يصبركم ويجعل مثواه الجنه.. رجاء الدعاء".

إصابة محروس المسيح بفيروس كورونا

وكانت أسرة الراحل محروس المسيح قد طالبت بالدعاء له بعد دخوله إلى العناية المركزة في حالة حرجة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ ما يقرب من أسبوع.

سيرة محروس المسيح الفنية

الجدير بالذكر، أن الراحل كان يعتبر من أشهر الأسماء في مجال الصوتيات في الساحة الموسيقية المصرية ومن كبار صناع الموسيقى في فترتي الستينات والسبعينات، حيث عمل مع كبار المطربين من بينهم محمد قنديل، محرم فؤاد، نادية مصطفى، كارم محمود و محمد رشدي، وهو مؤسس وصاحب استوديوهات وشركة "M Sound".