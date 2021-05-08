/630319/زيادة-الحافز-الإضافي-للعاملين-بالدولة-على-طاولة-البرلمان-غدا

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب نشاطها غدا الأحد، حيث تناقش لجنة الخطة والموازنة مشروع موازنة قطاع التعليم (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) والجهات التابعة لها وكذلك جامعة الازهر من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2021/2022.

لجنة الشئون العربية فيما تناقش لجنة الشئون الشئون العربية طلب الإحاطة المقدم من السيدة النائب شادية خضير للسيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن التنسيق والإمكانية لوجود فرصة لتبادل التنمية والزراعية بدولة جيبوتي العربية لمساعدة ودعم دولة جيبوتي الشقيقة بعمل صوبات للزراعة والتنمية. لجنة القوى العاملة و تستكمل لجنة القوى العاملة نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة".

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