/630320/محمد-فضل-الجناينى-برىء-من-مجاملة-الزمالك-والكاف-يسأل-عن-أزمة-المستحقات

كشف محمد فضل نجم الاهلى ومنتخب مصر الأسبق ، كواليس المكالمة المسربة لعمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة السابق والخاصة بانحيازه للزمالك ،وقال محمد فضل الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة.

قال: "عمرو الجناينى ينتمى للزمالك ولكنه شخص نزيه نظيف اليد ، تعامل بحيادية تامة في كل القضايا التي عرضت علينا في اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة".

ويضيف نجم الاهلى الأسبق :"لم أسمع مكالمة كلاب هاوس المسربة لعمرو الجناينى كاملة ، ولكن أؤكد على ترابيزة اجتماع الجبلاية لم تحدث مجاملة للزمالك".

وتابع محمد فضل :" الواقعة الخاصة بمديونيات الأندية ، الاهلى دائماً يسدد أول بأول والزمالك كانت عليه مديونية فأخطرناهم بضرورة تسديدها سريعاً مع بعض الأندية مثل الاتحاد والمصرى ، وقررنا جدولة هذه المستحقات ، ودعى عمرو الجناينى مدير الحسابات ليقوم بعمل تعهد بتسديد أي أموال من الكاف للزمالك للجبلاية مباشرة ، وشوفت الورقة بعينى ومعايا حالياً لانى كنت عامل مشكلة عشان عايز مساواة بين كل الأندية ".

وأختتم :" تم تسديد اول دفعة بهذه الطريقة ثم توقفت الجدولة ولم يتلزم مسئولي الزمالك بالتعهد وأخرج الكاف مستحقات الزمالك بطريقة مباشرة للنادى عن طريق هانى أبو ريدة وحينما تحدثت معه أبلغنى انه كان يساعد الزمالك مثلما يتدخل لكل الأندية ولايعلم بالاتفاق بين الزمالك والجبلاية ، وقولتله وقتها هذا لايجوز وسيخلق عدم مساواة بين الأندية وهذا ماحدث بما يرضى الله".