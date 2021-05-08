انحسار نهر الفرات.. هل أقتربت النهاية؟

تداول عدد كبير من المواطنين حول العالم، انحسار نهر الفرات وانخفاض منسوبه إلى حد كبير خلال الوقت الحالي، حيث جرى تراجع تدفق المياه إلى أقل من النصف.

هذا وكان الجانب التركي قد حجب كمية كبيرة من مياه النهر بحيث بات لا يتجاوز 200 متر مكعب في الثانية، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً للاتفاقية الموقعة بين سوريا وتركيا عام 1987؛ حيث التزمت تركيا بإطلاق 500 متر مكعب في الثانية على الأقل يتقاسمها العراق وسوريا.

مخاوف سورية من انحسار نهر الفرات

المرصد السورى شدد على أن هذا الأمر يمثل كارثة حقيقية، حيث يهدد حياة وسبل معيشة أكثر من ثلاثة ملايين سوري يعتمدون على النهر في تأمين مياه الشرب والكهرباء والري.

تركيا مصدر المياه

هذا وينبع "الفرات" من تركيا ويعبر الأراضي السورية ليجري في الأراضي العراقية حيث يلتقي في جنوبها مع نهر دجلة، ليشكلا شط العرب.

وكانت إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قال نشرت نص الحديث الشريف:" قال رسول الله ﷺ: "لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل مائة، تسعة وتسعون، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو".

وأيضًا دعا وزير الموارد المائية في سوريا تمام رعد الجانب التركي بإطلاق المياه في نهر الفرات وفق الحصة العادلة لسوريا والعراق، داعيا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للتدخل في هذا الشأن.