محمد إمام يعلن مفاجأة في مسلسل النمر الحلقة 26

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كشف الفنان المصري محمد إمام بطل مسلسل النمر عن مفاجأة هامة ستغير مجرى أحداث الحلقة 26، التي ستعرض على شبكة قنوات الحياة في تمام الساعة 10:45 مساءً.

دوت الخليج يرصد المفاجأة المتوقع انفجارها في الحلقة 26 من مسلسل النمر، الذي لاق إعجاب الكثيرين وتصدر قائمة تريند تويتر العالمي منذ طرح الحلقة الأولى.

محمد إمام يشوق متابعية لمسلسل النمر الحلقة 26

شوق إمام جمهوره لأحداث الحلقة 26 من مسلسل النمر فكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "حدث غير متوقع هيقلب المسلسل.. انتظروا مفاجأة في الحلقة 26 من مسلسل النمر".

الزعيم عادل إمام ضيف شرف بمسلسل النمر

وفجر الفنان تامر مجدي المفاجأة المنتظرة من خلال تعليقه على المنشور قائلًا "الزعيم هيكون ضيف شرف الحلقة"متوقعًا ذلك إلى حد كبير، كما بدأ متابعي إمام التخمين فكتب أحدهم "ممكن الصياد هو الي بيعمل كدة بمساعدة خاله.. والله أعلم أو خاله نفسه"

رواد السوشيال ميديا يتوقعون مفاجاة مسلسل النمر الحلقة 26

وعلق الأخير "ملك هتجوزها وهتكون أنت والشيمي مع بعض.. وممكن يكون حد تاني اللي قتل ابوك من الحاوي أو شمس أو عنتر.. والمهم اوعي يكون ابوك عايش"

كواليس مسلسل النمر

تدور أحداث مسلسل النمر الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني 2021 حول تجارة وصناعة الذهب في الصاغة، حيث يجسد الفنان محمد إمام شخصية رجل صعيدي يدخل في صراعات مع كبار التجار خلال أحداث المسلسل.

يشارك في بطولة مسلسل النمر بخلاق النجم محمد إمام، الفنانة هنا الزاهد، محمد رياض، نيرمين الفقي، خالد أنور، بيومي فؤاد، ولاء الشريف، محمود حافظ، حجاج عبد العظيم، أحمد حلاوة، مؤمن نور وأحمد عبد الله محمود، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

مواعيد عرض مسلسل النمر الحلقة 26

يُعرض مسلسل النمر يوميًا على فضائية قناة "الحياة" في تمام الساعة 10:30 ويعاد في الثانية صباحًا و 11:45 ظهر اليوم التالي، كما يعرض على شاشة قناة "الحياة دراما"، فضلًا عن توافره على منصة شاهد الرقمية بدون فواصل إعلانية.

خناقة "تريند" بين نسل الأغراب والنمر

الجدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت خلاف بين الفنان محمد إمام والمخرج محمد سامي بسبب "التريند" بعد أن نشر إمام اسكرين عن المسلسلات الأكثر تصدرًا في تويتر وظهر النمر في المقدمة، فطالب الأخير منه أن يعيد التجربة من خلال البحث باسم مسلسل نسل الأغراب دون وجود همزة فسيجده أنه هو الذي يحتل الصدارة.