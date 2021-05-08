صناعة البرلمان تناقش فرض الرسوم على خام الألومنيوم.. غدًا

/630323/صناعة-البرلمان-تناقش-فرض-الرسوم-على-خام-الألومنيوم-غدا

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعين يوم الأحد الموافق 9/5 ، حيث تناقش الجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب خالد علي كمالي (خالد القط)، بشأن قيام وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم على خام الألومنيوم مما يهدد هذه الصناعة المهمة للاقتصاد القومي، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

كما تناقش موضوع طلبي الإحاطة المقدمين من السيد النائب علي محمد بدر، بشأن الضرر الواقع على الصناعة المصرية من قرار رئيس هيئة التنمية الصناعية وقف التراخيص لإقامة مشروعات صناعية جديدة، ووقف تخصيص الأراضي الصناعية للتوسعات الجديدة للمستثمرين المصريين، حسبما ورد بطلبي الإحاطة.

هذا وقد بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تعزية الي الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت ، رئيس جامعة القاهرة ‏،في وفاة الاستاذ الدكتور صبري السنوسي عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات.

برقية التعزية

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، في برقية التعزية:" بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره ننعى إليكم ومن خلالكم إلى كل ‏رجال القانون وفاة المغفور له بإذن الله الأستاذ الدكتور صبرى السنوسى، عميد ‏كلية الحقوق والمستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات، الذى انتقل إلى جوار ربه ‏بعد رحلة عطاء طويلة استطاع أن يكون فيها القدوة والمثل لكل من نهل من قبس ‏علمه وخبراته." وتابع : "ان الراحل العزيز تخرج على يديه العديد من الأجيال التي تبوأت مكانتها المستحقة.‏"

واختتم رئيس مجلس النواب:"رحم الله الفقد العزيز بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته، وألهمكم ‏وأسرته صبر المؤمنين.‏"

‏"إنا لله وإنا إليه راجعون"‏