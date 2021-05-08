/630324/رئيس-الاتحاد-الأفريقي-يصل-مصر-لبحث-ملف-سد-النهضة

أعلن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيليكس تشيسيكيدى، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، والمسئول الأول فى الاتحاد الأفريقي، وذلك للنقاش حول قضية سد النهضة.

رئيس الاتحاد الأفريقي يصل مصر

وكان رئيس الاتحاد الأفريقي، قد توجه صباح اليوم، إلى السودان لبحث ملف سد النهضة، فى محاولة منه للوصول إلى حل يتفق مع الدول الثلاث حول الملء الثاني لسد النهضة، والحفاظ على الأمن المائي للدول الثلاث.

مبحاثات منتظرة بين رئيس الاتحاد الأفريقي ودول المصب

ويسعى الرئيس الكنغولي، فيليكس تشيسكيدي، عقد العديد من اللقاءات مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، للحديث حول تطورات الملف الشائك، ومساعي الاتحاد الإفريقي لإيجاد حل يرضي البلدان الثلاثة المعنية بالسد.

ومن جانبها قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدى، بعمل جولة مماثلة التقت خلالها برئيس الكونغو الديمقراطية، في إطار دعم التحركات الدبلوماسية لعرض الرؤي المشتركة وبحث سبل التعاون فى حل أزمة سد النهضة ، مع اقتراب موعد الملء الثاني لخزان السد، المقرر في يوليو وأغسطس المقبلين، وكان الرئيس الكنغولي قد وعد وزيرة الخارجية السودانية بزيارة إلى الدول الثلاث المتنازعة حول السد.

كما يجرى الرئيس الكنغولي فيليكس شيسيكيدي عدد من المباحثات بتنسيق مع الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي،بهدف معالجة المسائل الخلافية بين الدول الثلاث أطراف الأزمة والعمل على حلها قبل بدء الملء الثاني .

وأكدت إثيوبيا مرارا أنها تنوي إجراء الملء الثاني للسد في موعده المقرر، وهو ما يثير مخاوف مصر والسودان من تراجع حصتهما من المياه.