فيديو .. حياة كريمة تحقق حلم جرجس بتسديد ديونه ومنحه «كشك عجل» 

جدة - نرمين السيد - وتحدث جرجس لـ"حياة كريمة"، عن حياته، قائلا: "أنا حاصل على دبلوم تجارة، وأعانى من مشكلة فى قدمى، وجاتلى فكرة إنى أتعلم تصليح العجل، وبدأت أشتغل بيها، ونفسى أشوف ولادى وأهلى أحسن حاجة فى الدنيا"، فيما قالت زوجته إنها تأمل فى مشروع يعينهم على الحياة.
وحقق برنامج "حياة كريمة"، حلم جرجس، حيث قدموا له كشكاً به كافة مستلزمات العجل، كما سددوا كافة ديونه.
البرنامج من تقديم ياسين الزغبى ودهب غريب، ومن إخراج أحمد عساف ووليد ناجى، والمنتج الفنى بلال الطراوى وهيثم أبوعقرب، ومدير التصوير عمر صلاح وبيشوى ناصر، ومن إعداد هبة عادل ومحمد إسلام أبو الخير ومصطفى شيتوس، ومونتاج أدهم أبوطالب وحازم جابر وعمرو السنهورى.
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